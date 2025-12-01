  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

نوری: ورزشگاه ۶هزارنفری بجنورد با تزریق اعتبار وارد فاز تکمیل شد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: روند تکمیل ورزشگاه ۶ هزارنفری بجنورد پس از سال‌ها توقف با تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار و آغاز عملیات اجرایی وارد فاز جدید شد.

بهمن نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری وزارت ورزش و جوانان، روند تکمیل ورزشگاه ۶ هزارنفری بجنورد وارد ریل اجرایی شد و در فاز نخست، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آغاز عملیات اختصاص یافت.

وی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های ورزشی نقش مهمی در توسعه متوازن استان دارند، افزود: تکمیل این مجموعه یکی از پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی و ورزشی استان است و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند فرآیند اجرا را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

استاندار خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: این پروژه راهبردی می‌تواند زمینه افزایش سرانه فضاهای ورزشی استان و فراهم شدن شرایط میزبانی رویدادهای ملی را مهیا کند.

نوری خاطرنشان کرد: با شروع عملیات اجرایی و فراهم شدن اعتبارات اولیه، ورزشگاه ۶ هزارنفری بجنورد پس از سال‌ها توقف، وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است؛ مرحله‌ای که بهره‌برداری از آن می‌تواند نشاط اجتماعی قابل توجهی برای مردم استان به همراه داشته باشد.

