سردار غلامشاهی: شهدا مظهر اقتدار، عزت و قدرت ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عصر جمعه در آئین تدفین شهید گمنام در شهر بیکاه رودان با ستایش از مردم منطقه بیکاه، حضور و غیرت آنان را مایه افتخار ملی دانست و تأکید کرد: این مردم با بصیرت، وفاداری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، مظهر اقتدار و عزت ملت ایران هستند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، اظهار داشت: شهدا با فداکاری و ایثار خود، نماد شرافت و قدرت ملی ما هستند و یاد و نامشان الهام‌بخش نیروهای مسلح و ملت در صیانت از ارزش‌هاست.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه افزود: شهدا حتی پس از شهادت نیز تولید قدرت می‌کنند و حضور معنوی آنان باعث دلگرمی و امید ملت و نیروهای مسلح می‌شود.

سردار غلامشاهی با اشاره به تهدیدهای خارجی و تلاش دشمنان برای کاهش اقتدار ملی، بیان کرد: ملت ایران همواره با پایبندی به ارزش‌ها و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، عزت و اقتدار خود را حفظ کرده است و توانمندی‌های نیروهای مسلح همواره بازدارنده دشمنان بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه شهدا مظهر قدرت ملی و الهام‌بخش ملت برای پایبندی به ارزش‌ها هستند، گفت: یاد و نام شهدا در همه اعصار برای ملت ایران افتخارآفرین است و حضور مردم با بصیرت و وفادار، نمونه‌ای از اقتدار ملی است که دشمنان را مأیوس می‌کند.

سردار غلامشاهی در پایان از ملت ایران خواست با هوشیاری، غیرت ملی و وفاداری به ارزش‌ها، مسیر شهدای عزیز را ادامه دهند و همواره در کنار ولایت ثابت‌قدم بمانند تا اقتدار و عزت کشور حفظ شود.