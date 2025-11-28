به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران از مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در حاشیه روستای یهر و فیلم‌برداری اهالی از این حیوان خبر داد و گفت: محیط‌بانان برای کنترل و پایش به منطقه اعزام شده‌اند و خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

میرزاکریمی در ادامه اظهار داشت: اهالی روستای یهر حضور یک خرس قهوه‌ای را در نزدیکی بافت روستا مشاهده کرده و موضوع را همراه با فیلم، به اداره حفاظت محیط زیست دماوند گزارش دادند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، محیط‌بانان یگان حفاظت به محل اعزام و عملیات گشت و پایش در منطقه آغاز شده است. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حیوان رفتاری تهاجمی نداشته و هیچ‌گونه تهدیدی متوجه ساکنان نیست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با قدردانی از همراهی شورای روستا و مردم به سبب عدم آسیب‌رسانی به حیوان گفت: وجود خرس قهوه‌ای در زیست‌بوم طبیعی منطقه بسیار ارزشمند است و این گونه با تغذیه از دانه‌ها و بذر گیاهان، نقش مهمی در تکثیر و توسعه پوشش گیاهی ایفا می‌کند.

میرزاکریمی در پایان تاکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست با مشارکت اهالی اقدامات لازم برای حفاظت از این گونه ارزشمند و دور کردن خرس از حاشیه روستا را ادامه خواهد داد.