تصویربرداری از «کفتار راه راه» در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: محیطبانان پاسگاه ضامنآهو موفق شدند روز گذشته در غرب منطقه شکارممنوع کوه سفید از یک قلاده کفتار راهراه تصویربرداری کنند.
به گفته وی، این گونه جانوری که به «رفتگر طبیعت» معروف است، نقش مهمی در پاکسازی محیط زیست ایفا میکند، اما باورهای نادرست و خرافات گسترده در مورد این حیوان موجب کاهش جمعیت آن در سالهای اخیر شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند، در ادامه خاطرنشان کرد: کفتار راهراه با وجود ارزش اکولوژیک بالا، از جمله گونههای جانوری آسیبپذیر در ایران به شمار میرود.
وی ایجاد پاسگاه محیطبانی ضامنآهو در مرز منطقه حفاظتشده جاجرود و منطقه شکارممنوع کوه سفید را عاملی مؤثر در افزایش امنیت حیات وحش توصیف کرد و گفت: فعالیت این پاسگاه خلأ حفاظتی در منطقه را برطرف کرده و در مدت کوتاه فعالیت خود، تأثیر مثبتی در حفظ گونههای جانوری داشته است.
