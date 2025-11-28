به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل شامگاه جمعه پس از شکست تیمش برابر گل‌گهر سیرجان در هفته یازدهم لیگ برتر، در نشست خبری اظهار کرد: امروز روی کم‌تجربگی باختیم و اگر کمی تمرکز داشتیم آن گل را دریافت نمی‌کردیم، هرچند این شکست از ارزش بازیکنانم کم نمی‌کند.

وی ادامه داد: نسبت به بازی‌های قبل بهتر و با تمام وجود بازی کردیم. نیمه اول پایاپای بود و حتی گل‌گهر بهتر از ما عمل کرد، اما در نیمه دوم موقعیت‌های متعددی داشتیم که می‌توانست به گل تبدیل شود. از استفاده نکردن از این فرصت‌ها ضربه خوردیم. به مهدی تارتار بابت این برد تبریک می‌گویم و امیدوارم در ادامه مسیر موفق باشند.

خلیفه‌اصل با اشاره به مشکلات تیم گفت: کار اختصاصی با مهاجمان انجام می‌دهیم و بازیکنانم زحمت می‌کشند. خوشبختانه با تلاش مدیرعامل کارخانه گروه ملی و استاندار خوزستان برخی مشکلات رفع شد. از این پس بازیکنان با آرامش و تمرکز بیشتری کار خواهند کرد تا مشکل گل نزدن تیم برطرف شود.

وی درباره تنبیه حجت احمدی در دیدار گذشته مقابل فولاد توضیح داد: حجت احمدی یکی از بازیکنان آینده‌دار فوتبال ایران و استقلال خوزستان است. او را به چشم فرزند خودم می‌بینم و نیاز به تنبیه داشت. احمدی روزبه‌روز بهتر می‌شود و در آینده بیشتر از او خواهیم دید.

سرمربی استقلال خوزستان در پایان از میزبانی شهر آبادان قدردانی کرد.