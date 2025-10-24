به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و استقلال خوزستان در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران اظهار کرد: در نیمه نخست هر دو تیم بازی متعادل و برابری را به نمایش گذاشتند و موقعیت‌های محدودی روی دروازه‌ها ایجاد شد.

وی افزود: در نیمه دوم، تیم ملوان با تمرکز و دقت بیشتری وارد زمین شد و توانست بر جریان بازی مسلط شود. ما در این نیمه تمرکز لازم را نداشتیم و نتیجه را از دست دادیم.

سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به تلاش بازیکنانش گفت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، دیدار فیزیکی و سنگینی را پشت سر گذاشتیم. بازیکنانم زحمت زیادی کشیدند و باید از تلاش آن‌ها تشکر کنم.

خلیفه‌اصل ادامه داد: این پیروزی را به مازیار زارع، سرمربی تیم ملوان، و مردم خون‌گرم بندرانزلی تبریک می‌گویم. شکست بخشی از فوتبال است و ما باید آن را فراموش کنیم و با انگیزه برای دیدارهای آینده آماده شویم.

به گزارش مهر، دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و استقلال خوزستان از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور عصر جمعه برگزار شد که در پایان، ملوان با نتیجه ۲ بر ۱ میهمان خود را شکست داد و با ۱۲ امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد.