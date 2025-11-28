به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، امروز جمعه ۷ آذر از ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد برگزار شد؛ دیداری که در پایان نیمه نخست با برتری یک بر صفر شاگردان مهدی تارتار در گل‌گهر به پایان رسید.

بازی با احتیاط دو تیم آغاز شد اما رفته‌رفته گل‌گهر توانست جریان مسابقه را در میانه میدان در اختیار بگیرد و با پرس بالا، مدافعان استقلال خوزستان را تحت فشار قرار دهد. شاگردان امیر خلیفه‌اصل نیز تلاش داشتند با استفاده از توپ‌های بلند و ضدحملات سرعتی خطوط دفاعی گل‌گهر را هدف قرار دهند، اما نظم خط میانی و قطع توپ‌های متعدد از سوی بازیکنان سیرجانی اجازه خلق موقعیت جدی را به آبی‌پوشان نداد.

در حالی که بازی بیشتر در نیمه زمین استقلال خوزستان دنبال می‌شد، گل‌گهر توانست در دقیقه ۱۵ صاحب ضربه آزاد شود و علی اصغر عاشوری توپ را به روی دروازه استقلال خوزستان ارسال کرد و آرمان اکوان موفق شد با ضربه سر گل اول بازی را برای کل گهر به ثمر برساند.

پس از این گل، استقلال خوزستان تلاش کرد با جابه‌جایی بیشتر در زمین و اضافه شدن هافبک‌ها به فاز هجومی، بازی را به تعادل بکشاند. با این حال، خط دفاعی منسجم گل‌گهر و خروج‌های به‌موقع دروازه‌بان این تیم، مانع از ایجاد تهدید جدی روی دروازه شد.

در دقایق پایانی نیمه نخست، گل‌گهر چند بار در ضدحملات فرصت داشت اختلاف را بیشتر کند اما بی‌دقتی در ضربات آخر این اجازه را نداد. در نهایت این نیمه با برتری یک بر صفر گل‌گهر به پایان رسید تا شاگردان خلیفه‌اصل برای جبران نتیجه به نیمه دوم دل ببندند.