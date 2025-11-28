عذرخواهی استاندار تهران از مردم؛ مازوت سوزی در نیروگاه ها نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی گفت: اگر تدابیر کارگروه اضطرار نبود آلودگی تهران بیشتر از میزان فعلی بود.
وی افزود: مازوت سوزی در هیچ یک از نیروگاههای استان تهران نداریم و سوزاندن مازوت در برخی نیروگاههای استان تهران را تکذیب میکنم.
استاندار تهران در خصوص اقدامات فوری و پیشگیرانه در مقابله با آلودگی هوا گفت: تعطیلی مهدکودکها و پیشدبستانیها، غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاهها و تعطیلی سینماها، تئاترها و مراکز تجمعی در ۲۴ ساعت آینده از اقدامات پیشگیرانه بوده است.
وی ضمن هشدار به گروههای حساس گفت: سالمندان، کودکان و بیماران زمینهای از تردد غیرضروری خودداری کنند، استفاده اجباری از ماسک در مراکز پرجمعیت و آموزش پروتکلهای بهداشتی توسط دانشگاههای علوم پزشکی در دستور کار قرار داشته است.
معتمدیان کنترل صنایع و مراکز آلاینده، پلمب کارخانههای سیمان و واحدهای آلاینده، جلوگیری از فعالیت کارخانجات شن و ماسه و کورههای آجرپزی، برخورد با آتشسوزیهای عمدی لاستیک و معرفی متخلفان به دستگاه قضائی را نیز از جمله اقدامات فوری پیشگیرانه دانست.
وی اقدامات بلندمدت و برنامههای آینده در خصوص کاهش آلودگی هوای استان تهران را برشمرد و گفت: در یک سال گذشته ۳۵۰,۰۰۰ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده، در ۷ سال قبل از آن تنها ۲۷۰,۰۰۰ دستگاه اسقاط شده بود و هدف قانونی اسقاط ۵۰۰,۰۰۰ دستگاه در سال است.
معتمدیان گفت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ موتورسیکلت در استان تهران تردد دارند، که ۷۰٪ موتورسیکلتها بالای ۲۰ سال عمر دارند و هر موتورسیکلت فرسوده معادل ۴ خودرو آلایندگی دارد و برنامه جایگزینی ۲۰,۰۰۰ موتورسیکلت با مشوقهای دولتی را داریم.
وی از ۱۰۰۰ دلار کمک بلاعوض برای هر موتورسیکلت اسقاط شده به عنوان مشوق دولت خبر داد و گفت: تسهیلات ارزانقیمت برای خرید موتورسیکلت جدید و توجه به جنبههای اشتغالزایی و تبعات اجتماعی در نظر ما بوده است.
معتمدیان نتایج مثبت اقدامات انجام شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: کاهش تردد در طرح زوج و فرد، اجرای موفقیتآمیز طرح توسط پلیس راهور و کاهش قابل توجه تردد در سطح شهر از نتایج مثبت بوده است.
وی اقدامات انجام شده در خصوص بهبود کیفیت سوخت را برشمرد و گفت: تمام بنزین مصرفی کلانشهر تهران با استاندارد یورو ۴ بوده و از سوی دیگر مازوت در استان تهران حذف شده است.
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران استفاده از مازوت کمسولفور در استانهای همجوار را نیز از دیگر اقدامات انجام شده در راستای بهبود کیفیت سوخت دانست و گفت: گوگرد مازوت این نیروگاهها از ۳.۵٪ به کمتر از ۰.۵٪ کاهش یافته است.
وی گفت: روزانه ۱.۵ میلیون خودرو از مبادی ورودی تهران تردد میکنن و ۳.۵ تا ۴ میلیون نفر روزانه برای کار و خدمات به تهران مراجعت میکنند.
استاندار تهران همچنین بابت آلودگی هوای استان تهران از مردم عذرخواهی کرد.
نظر شما