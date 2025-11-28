طالبی: یاد آتش نشان شهید میرشکار در ذهن مردم قدرشناس کرمان ماندگار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، جمعه شب در پیامی برای شهادت آتش نشان کرمانی «محسن میرشکار» نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

تاریخ این سرزمین سرشار از روایت‌های ایثار و جان‌فشانی افرادی از جنس شهامت است که بر تبحر و تخصص شأن، مفهوم والای انسان دوستی سایه افکنده است.

فقدان آتش نشان قهرمان، زنده یاد «محسن میرشکار» و مصدومیت دو تن از آتش نشانان دلاور در حادثه دلخراش امروز موجب تأسف و اندوه عمیق گردید.



شادروان میرشکار، با گذشتن از جان، نام خود را در سپهر افتخار این مرز و بوم جاودانه ساخت و یاد او در ذهن مردم قدرشناس کرمان ماندگار است.

اینجانب با آرزوی شفای عاجل برای مصدومان این سانحه، به خانواده معزز و داغدار آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند مهربان برای آن فقید سعید آرامش جاودان و رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی خواستارم.

محمدعلی طالبی

استاندار کرمان

گفتنی است محسن میرشکار، آتش نشان جوان کرمانی بعد از ظهر جمعه ۷ آذرماه در عملیات نجات جان دو شهروند کرمانی از چاه پروژه انتقال فاضلاب شهری کرمان دچار گاز گرفتگی شد و به شهادت رسید.