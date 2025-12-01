مجری و ناظرین فاضلاب کرمان درحادثه گازگرفتگی آتش نشان ها کوتاهی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین چناریان، در نشست عمومی شورای شهر کرمان با تسلیت شهادت آتشنشان فداکار، محسن میرشکار و آرزوی بهبودی و سلامتی برای دیگر آتشنشان کرمانی که در حادثه گازگرفتگی چاه فاضلاب پروژه فاضلاب شهری کرمان دچار آسیب شده است گفت: از دستگاهها و سازمانهای پیگیر به ویژه مسئولان قضائی که برای روشنشدن ابعاد این حادثه در حال بررسی آن هستند، تشکر و قدردانی میکنیم.
وی افزود: در این حادثه تعدادی از دستگاهها که کار اجرایی میکنند به ویژه، دستگاه مجری فاضلاب شهر کرمان و دستگاههای ناظر در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردند.
چناریان، با اشاره به اینکه در شهر کرمان پروژههای عمرانی زیادی در حال انجام است و مجریان نباید خارج از ضوابط و آئیننامه عمل کنند و باید بر شیوه کار نظارت داشته باشند، گفت: اینگونه حوادث از کوتاهی پیمانکار در انجام وظیفه، غفلت مجریان و دستگاه مسئول ناشی میشود.
وی خطاب به شهرداری، بر اولویت قراردادن آتشنشانی برای تأمین تجهیزات و امکانات کامل تاکید و خاطرنشان کرد: باید سازمان آتشنشانی حمایت و تقویت شده و از کارکنان و افراد حادثهدیده نیز، حمایت و پشتیبانی شود.
شرکت آب و فاضلاب، مجری پروژه فاضلاب شهری و دیگر متولیان امر، باید پاسخگو باشند
رئیس کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر کرمان، نیز با تسلیت شهادت آتشنشان محسن میرشکار، با اشاره به حادثه رخ داده ناشی از گازگرفتگی چاه پروژه فاضلاب شهری گفت: مجموعههای نظارتی، متولیان شرکت آب و فاضلاب، مجری پروژه فاضلاب شهری و دیگر متولیان امر، باید نسبت به این حادثه پاسخگو باشند و ابعاد حادثه به صورت کامل بررسی شود.
محمد امین شمسی، افزود: از مردم میخواهیم در زمان حادثه به جای ازدحام در محل حادثه و ایجاد اختلال در خدمت رسانی، همکاری کنند.
گفتنی است محسن میرشکار، آتش نشان جوان کرمانی بعد از ظهر جمعه ۷ آذرماه در عملیات نجات جان دو شهروند کرمانی از چاه پروژه انتقال فاضلاب شهری کرمان، دچار گاز گرفتگی شد و به شهادت رسید.
دیگر همکار این آتش نشان نیز به دلیل گازگرفتگی در بیمارستان بستری است.
