استاندار کرمان: شهدای غواص گواه مظلومیت رزمندگان برابر دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، چهارشنبه شب در یادواره ١۵٧ شهید غواص استان کرمان با ابراز خرسندی از حضور در جمع یادگاران ارزشمند دفاع مقدس و رزمندگان خط مقدم مبارزه با متجاوزان، گفت: این عزیزان افتخارات بزرگی را برای ایران و مردم شریف کرمان رقم زده‌اند.

وی با درود به روح شهیدان غواص، به‌ویژه شهیدان استان کرمان و فاتحان اروند که نامشان در تاریخ پرافتخار دفاع مقدس جاودانه شده است، افزود: تاریخ دفاع مقدس در هر برگ خود گواهی بر افتخارات بزرگ توأم با رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های رزمندگان، جانبازان، آزادگان و شهدای به خون خفته انقلاب و جنگ تحمیلی است و در میان این برگ‌ها، شهدای غواص جایگاهی برجسته دارند.

استاندار افزود: شهدای غواص گواهی بر بزرگی کار و مأموریت حساسی هستند که در دوران دفاع مقدس بر عهده داشتند و نیز نمادی از مظلومیت رزمندگان در برابر دشمن؛ مظلومیتی که عمق جنایات رژیم بعث در دوران جنگ تحمیلی را آشکار می‌کند.

طالبی، وظیفه امروز همگان را پاسداری از این ارزش‌های والا، رشادت‌ها و ایثارگری‌ها دانست و تأکید کرد: باید قدردان کسانی باشیم که در سخت‌ترین شرایط، افتخارات بزرگ آفریدند، آسایش و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند و استقلال و سربلندی ایران عزیز را رقم زدند.

وی با بیان اینکه کرمان مرکز مقاومت، ایثار، شهادت و نام‌آوری است و نامدارانی بزرگی چون شهید حاج قاسم سلیمانی را در دامان خود پرورش داده، گفت: برگزاری چنین یادمان‌هایی، هم یاد شهدا و هم یاد رزمندگان افتخارآفرین را گرامی می‌دارد.

استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این‌گونه برنامه‌ها و یادمان‌ها به زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و رشادت‌ها و قهرمانی‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس کمک کند و چراغ راهی برای همگان در مسیر سربلندی ایران عزیز باشد.