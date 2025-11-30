وزیر ارتباطات فردا به کرمان سفر می کند؛ افتتاح ۳۴۷ پروژه ارتباطی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه یکشنبه با اشاره به سفر دو روزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کرمان عنوان کرد: در مجموع ۳۴۷ پروژه با مجموع اعتبار بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال در سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کرمان بهره‌برداری، نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

استاندار کرمان تصریح کرد: این پروژه‌ها در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح‌های توسعه‌ای ارتباطات روستایی، شرکت مخابرات، پست، پست بانک، ارتباطات سیار، خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت‌های وب است.

طالبی، از افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان خبر داد و افزود: اجرای ۴۹۰ کیلومتر پروژه فیبرنوری روستایی و اتصال ۵۰ ایستگاه تلفن همراه و ۱۰ مرکز مخابراتی، تأمین ارتباط و اینترنت ۵۶ روستا از طریق نصب و راه‌اندازی ۲۴ ایستگاه تلفن همراه جدید و ارتقای تکنولوژی ۱۲ ایستگاه تلفن همراه در حوزه توسعه ارتباطات روستایی انجام می‌شود.

وی ابراز داشت: افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات شامل نصب و راه‌اندازی یک تجهیز سوئیچ NGN در شهر کرمان، نصب و راه‌اندازی ۲۵ نود دسترسی به شبکه انتقال در شهرهای کرمان، بافت، رفسنجان و شهربابک؛ نوسازی و بهینه سازی شبکه دیتا در شهرهای جیرفت، رفسنجان، سیرجان، کرمان، بم، زرند و کهنوج؛ راه‌اندازی یک مرکز کنترل عملیات در شهر کرمان است.

طالبی، گفت: پروژه‌های افتتاحی در حوزه پست شامل افتتاح ناحیه دوم پستی در شهرستان رفسنجان، افتتاح باجه پستی در شهر رمشک و افتتاح واحد پستی در روستای ثبت جهانی شفیع‌آباد است.

استاندار کرمان تصریح کرد: همچنین باجه پست بانک در منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح خواهد شد.

طالبی، از بهینه و نوسازی تجهیزات شبکه همراه در دو مرکز مخابراتی شهر کرمان در جریان سفر وزیر ارتباطات به کرمان خبر داد و گفت: راه‌اندازی و ارتقای تکنولوژی و تعویض دکل ۱۹۱ ایستگاه تلفن همراه شهری و راه‌اندازی سایت 5G در شهر کرمان، نصب و راه‌اندازی تعداد ۳۶ ایستگاه تلفن همراه شهری در استان و راه‌اندازی یک سایت 5g در شهر کرمان در حوزه خدمات ارتباطی ایرانسل انجام می‌شود.

وی بیان کرد: افتتاح پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهر بم نیز به طول ۵۱۶ کیلومتر با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواهیم داشت.

گفتنی است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری دهم و یازدهم آذر ماه به کرمان سفر می‌کند.