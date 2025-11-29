  1. استانها
اعلام آخرین وضعیت آتش‌نشانان مصدوم حادثه گاز گرفتگی چاه فاضلاب کرمان

کرمان- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان آخرین وضعیت دو آتش نشانی که در حادثه گاز گرفتگی چاه پروژه فاضلاب شهری کرمان دچار مسمومیت شده بودند را تشریح کرد.

صادق امیری، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو آتش نشان مسموم شده در حادثه گاز گرفتگی چاه پروژه فاضلاب شهری کرمان در بیمارستان افضلی پور بستری می‌باشند که وضعیت عمومی یکی از آتش نشانان مساعد و منتظر ترخیص از بیمارستان است.

وی افزود: این آتش نشان که از بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص و اکنون در بخش پوست بستری است، درخواست ترخیص از بیمارستان را دارد که منتظر نظر پزشک فوق تخصص مسمومیت برای ترخیص از بیمارستان می‌باشد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: وضعیت دیگر آتش نشان سانحه دیده امیدوارکننده نیست و ضریب هوشیاری آن پایین است.

امیری، افزود: این آتش نشان اکنون در حال دریافت خدمات درمانی می‌باشد و امیدواریم شرایطش رو به بهبودی گذاشته شود.

گفتنی است این دو آتش نشان بعد از ظهر جمعه ۷ آذرماه در عملیات نجات جان دو شهروند کرمانی از چاه پروژه انتقال فاضلاب شهری کرمان دچار گاز گرفتگی شدند و یکی از همکاران آنها نیز به شهادت رسید.

