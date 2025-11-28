وضعیت هوا در تمام مناطق سطح شهر مشهد قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش غلظت آلایندهها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۵۳ در وضعیت قرمز قرار دارد و برای تمامی گروهها ناسالم اعلام شد.
بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز جمعه هفتم آذرماه با ثبت عدد ۱۵۳ در وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروهها قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۶۰ در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروهها) قرار داشت.
کیفیت هوا در تمام مناطق سطح شهر مشهد در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروهها) به ثبت رسیده است.
