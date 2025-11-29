  1. بین الملل
حمله پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین

مقامات اوکراین اعلام کردند که ارتش روسیه با حمله پهپادی دو منطقه در پایتخت این کشور را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس مدیریت نظامی کی‌یف؛ پایتخت اوکراین اعلام کرد که پهپادهای روسیه به دو منطقه در این شهر حمله کردند.

بر اساس این گزارش، یک غیرنظامی در حمله روسیه به پایتخت کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.

