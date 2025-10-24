۵ زخمی در حمله پهپادی اوکراین به ساختمانی مسکونی در حومه مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اسپوتنیک، منابع روسی از زخمی شدن شماری بر اثر حمله پهپادی اوکراین به ساختمانی در حومه مسکو خبر داد.

آندریه فوروبیوف استاندار مسکو اعلام کرد: در حمله پهپادی که یک ساختمان مسکونی را در شهر کراسنوجورسک در حومه پایتخت روسیه هدف قرار داد، پنج نفر زخمی شدند.

وی افزود: در میان زخمی شدگان یک کودک به چشم می خورد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.