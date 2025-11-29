  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

حمله به مواضع نیروهای اوکراینی در دونتسک؛ ده‌ها پهپاد ساقط شد

وزارت دفاع روسیه از نتایج عملیات نیروهای این کشور در دونتسک و رهگیری ده‌ها پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق شدند مواضع نیروهای اوکراینی را در منطقه کنستانتینوفکا واقع در دونتسک هدف قرار دهند.

بر اساس این گزارش، در جریان عملیات مذکور، تجهیزات جنگی نیروهای اوکراینی هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه همچنین از رهگیری و ساقط شدن ۱۰۳ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته خبر داد. نیروهای پدافند هوایی روسیه دست کم ۲۶ پهپاد را بر فراز بلگورود و ۲۰ پهپاد دیگر را بر فراز روستوف ساقط کردند.

همچنین گزارش شده که فرودگاه نظامی استاروکنستانتینوف در منطقه خملنیتسکی در غرب اوکراین هدف دو حمله هوایی قرار گرفت.

