به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز شنبه در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان خوزستان اظهار کرد: نظارت قضائی توأم با رأفت اسلامی از مزیت‌های این نظام است و استفاده از آن، حمایت از محکومانی را هدف می‌گیرد که شرایط حضور در جامعه را داشته و بودنشان خطری ایجاد نمی‌کند.

دهقانی اعلام کرد از ابتدای اجرای طرح تاکنون سه هزار و ۸۴۲ نفر در خوزستان از پابند الکترونیکی بهره‌مند شده‌اند.

به گفته وی، نظام نیمه‌آزادی باعث می‌شود اشتغال و زندگی خانوادگی این افراد دچار اختلال نشود و هم‌زمان کاهش نظام‌مند جمعیت کیفری نیز محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان افزود: به‌کارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای مهم قوه قضائیه در پاسخ به پدیده مجرمانه است.

وی تأکید کرد: بازدیدهای منظم و هدفمند مسئولان و قضات از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها برای رسیدگی سریع‌تر به مطالبات زندانیان و گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، به‌طور مستمر دنبال می‌شود.

دهقانی در پایان تصریح کرد: مجرمان جرایم خشن، سارقان حرفه‌ای، مرتکبان جرایم مسلحانه سازمان‌یافته و متجاوزان به عنف از این ارفاقات بهره‌مند نخواهند شد و دستگاه قضا در برخورد با آنان بدون هیچ‌گونه مماشات عمل می‌کند.