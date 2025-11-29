  1. استانها
  2. خوزستان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۰

۷۶۸ نفر از محکومان استان خوزستان از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند

اهواز - رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در حال حاضر ۷۶۸ نفر از زندانیان محکوم واجد شرایط استان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز شنبه در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان خوزستان اظهار کرد: نظارت قضائی توأم با رأفت اسلامی از مزیت‌های این نظام است و استفاده از آن، حمایت از محکومانی را هدف می‌گیرد که شرایط حضور در جامعه را داشته و بودنشان خطری ایجاد نمی‌کند.

دهقانی اعلام کرد از ابتدای اجرای طرح تاکنون سه هزار و ۸۴۲ نفر در خوزستان از پابند الکترونیکی بهره‌مند شده‌اند.

به گفته وی، نظام نیمه‌آزادی باعث می‌شود اشتغال و زندگی خانوادگی این افراد دچار اختلال نشود و هم‌زمان کاهش نظام‌مند جمعیت کیفری نیز محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان افزود: به‌کارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای مهم قوه قضائیه در پاسخ به پدیده مجرمانه است.

وی تأکید کرد: بازدیدهای منظم و هدفمند مسئولان و قضات از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها برای رسیدگی سریع‌تر به مطالبات زندانیان و گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، به‌طور مستمر دنبال می‌شود.

دهقانی در پایان تصریح کرد: مجرمان جرایم خشن، سارقان حرفه‌ای، مرتکبان جرایم مسلحانه سازمان‌یافته و متجاوزان به عنف از این ارفاقات بهره‌مند نخواهند شد و دستگاه قضا در برخورد با آنان بدون هیچ‌گونه مماشات عمل می‌کند.

