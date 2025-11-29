به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی، با تأکید بر نقش محوری این مرکز در تحقق اهداف ملی جوانی جمعیت گفت: امروز درمان ناباروری تنها یک خدمت پزشکی نیست، بلکه بخشی از سیاست کلان کشور در حمایت از خانواده و پایداری جمعیت به شمار میآید. مرکز ابنسینا به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه، مأموریت خود را نهتنها در درمان ناباروری، بلکه در ارتقای آگاهی، پیشگیری و حمایت روانی از زوجهای نابارور تعریف کرده است.
وی افزود: در دوره جدید، تمرکز ما بر سه محور کلیدی است: توسعه خدمات درمانی هوشمند و بهروز، آموزش مستمر کادر درمان و بیماران، و ارتقای تجربه انسانی بیماران. ما تلاش میکنیم هر زوج نابارور احساس کند که در این مسیر تنها نیست و در کنار خود تیمی از متخصصان متعهد دارد.
یغمایی با اشاره به چالشهای جمعیتی کشور تصریح کرد: رهبری بارها بر اهمیت مسئله جمعیت و ضرورت حمایت از فرزندآوری تأکید کردهاند. مراکزی مانند ابنسینا، خط مقدم تحقق این راهبرد ملی هستند. ما با ارتقای کیفیت خدمات درمان ناباروری و تسهیل دسترسی به این خدمات، میکوشیم سهم واقعی خود را در آینده جمعیتی کشور ایفا کنیم.
وی از اجرای طرحهای جدید در حوزه غربالگری ناباروری، راهاندازی کلینیکهای مشاوره و درمانهای نوین مردان و زنان نابارور به عنوان برنامههای در دست اقدام نام برد و تأکید کرد: درمان ناباروری تنها بازگرداندن توان باروری نیست؛ بلکه بازگرداندن امید، اعتماد و پویایی به خانواده ایرانی است.
