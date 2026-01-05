ایران در جمع ۱۰ کشور برتر دنیا در درمان ناباروری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چوبینه رئیس انجمن علمی ناباروری و باروری ایران در رادیو گفتگو با اشاره به آمار ناباروری در کشور، از قرارگیری ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه درمان ناباروری خبر داد و گفت: اگر محدودیتهای بینالمللی نبود، شاهد حضور گسترده زوجهای نابارور از کشورهای همسایه و اروپا در ایران بودیم.
چوبینه در پاسخ به پرسشی درباره آمار ناباروری در ایران، اظهار داشت: از هر پنج زوج در کشور، یک زوج با مشکل ناباروری مواجه است. وی افزایش سن ازدواج را یکی از عوامل مؤثر در این آمار خواند و افزود: خوشبختانه ایران از نظر برخورداری از تکنیکهای کمکدرمانی ناباروری در سطح بسیار مناسبی قرار دارد و آمادگی کامل برای رفع علمی این مشکلات وجود دارد.
دستاوردهای بینالمللی و جذب بیماران خارجی
چوبینه با بیان اینکه تمام تکنیکهای کمکدرمانی ناباروری رایج در کشورهای پیشرفته، در ایران نیز در دسترس است، تصریح کرد: این جایگاه هم در تولید علم و هم در تمایل بیماران خارجی برای مراجعه به ایران مشهود است. وی خاطرنشان کرد: حتی حدود یک دهه پیش، نایبرئیس مجلس سنای ایتالیا به تمایل برای معرفی زوجهای نابارور اروپایی به ایران اشاره داشت که دلیل آن را وجود پزشکان حاذق، سلامت علمی درمانها، هزینههای پایینتر، جاذبههای گردشگری و نبود صفهای انتظار طولانی عنوان کرد.
لزوم توجه به سلامت تولیدمثلی از بدو تولد
رئیس انجمن علمی ناباروری و باروری ایران در بخش دیگری از این مصاحبه، بر ضرورت توجه دورهای به سلامت جسمی، بهویژه سلامت تولیدمثلی، تأکید کرد و گفت: حتی از بدو تولد، مخصوصاً در کودکان پسر، معاینات دقیق توسط متخصصان ضروری است تا مشکلاتی مانند عدم نزول صحیح بیضهها بهموقع تشخیص داده شود. وی به زوجهای جوان نیز توصیه کرد در صورت تصمیم به فرزندآوری، آن را به تعویق نیندازند، چرا که مراجعه بهموقع، روند درمان را تسهیل میکند.
نیاز به حمایت بیمهای از زوجهای نابارور
چوبینه در پاسخ به سوالی درباره هزینههای درمان ناباروری، با بیان اینکه هزینهها در این حوزه نیز افزایش یافته، اظهار داشت: خواهش من از سیستمهای بیمهای، حمایت بیشتر از زوجهای متقاضی فرزندآوری است تا آنان با خیال راحتتر و در زمان مناسب بتوانند از درمان بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه در ایران هیچ کمبودی در ارائه خدمات درمان ناباروری وجود ندارد و بخش عمدهای از مواد مصرفی نیز در داخل تولید میشود. اگرچه گاهی در تأمین برخی تجهیزات یا داروهای وارداتی نوسان وجود دارد، اما بیماران همواره توانستهاند از آخرین تکنیکهای روز دنیا استفاده کنند.
ایران قوی و نقش فرزندآوری بههنگام
این کارشناس در تکمیل عبارت «ایران قوی…» خاطر نشان کرد: ایران قوی با داشتن مردمان قوی، افکار بلند، همبستگی و همدلی همه مردم محقق میشود. وی افزود: بهعبارتی دقیقتر، ایران قوی با فرزندآوری بههنگام و رشد جمعیت محقق میشود که نتیجه آن افزایش امنیت ملی خواهد بود.
