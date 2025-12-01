قدردانی ستاد ملی جمعیت از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرضیه وحید دستجردی؛ دبیر ستاد ملی جمعیت طی نامه‌ای خطاب به نادر توکلی، ضمن تأکید بر نقش انسان‌های مؤمن، اندیشه‌ورز و پرتلاش در اعتلای ایران، از همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در برگزاری سومین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت» تقدیر کرد.

دبیر ستاد ملی جمعیت در متن نامه با بیان اینکه ایران جوان و توانمند، وامدار اراده و تلاش امروز فرهیختگانی است که بر توانایی‌های خود و آینده روشن کشور ایمان دارند، اظهار کرد: بدین وسیله مراتب تقدیر و سپاس صمیمانه خود را از همراهی، همدلی و حمایت مؤثر حضرتعالی در برگزاری سومین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت» که در تاریخ ۲۴ آبان ماه سال جاری با حضور اندیشمندان و و دلسوزان حوزه سلامت خانواده و آینده کشور برگزار شد، اعلام می‌داریم.

وی در پایان با آرزوی تداوم توفیق و سلامت برای رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، بر ادامه همکاری‌ها در مسیر اعتلای میهن اسلامی و خدمت به مردم تأکید کرد.