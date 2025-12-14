افتتاح ۱۶ مرکز معارف در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح معاونت آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، هم‌زمان با نشست تخصصی اساتید و مدیران مراکز حوزه معارف اسلام ناب استان و با حضور معاونان آموزش و تعالی مرکز سازمان تبلیغات کشور در یاسوج برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مدیران، اساتید و فعالان حوزه معارف اسلامی همراه بود، ۱۶ مرکز آموزش معارف اسلام ناب در سطح استان افتتاح و فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

همچنین طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات کشور، حجت‌الاسلام رخشان به عنوان مسئول آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام سید رضا افتخاری مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بر اهمیت و ضرورت ترویج معارف اسلام ناب در کشور تأکید و نقش این مراکز را در تحقق این هدف کلیدی برشمرد.

حجت‌الاسلام رخشان مسئول جدید مرکز حوزه معارف اسلام ناب استان هم گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده و برنامه‌های آینده این حوزه ارائه داد.

معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات کشور هم به تبیین جامع مبانی و اهداف حوزه معارف ناب پرداخت و شیوه‌های فعالیت در این عرصه را تشریح کرد.

حجت الاسلام موسوی همچنین به پرسش‌های حضار در خصوص مأموریت‌ها و ساختار مرکز تعالی پاسخ داد.

این نشست تخصصی، زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر بین اساتید و مدیران مراکز معارف اسلامی استان و تقویت برنامه‌های آموزشی‌تبلیغی در حوزه اسلام ناب در کهگیلویه و بویراحمد ارزیابی شده است.