۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

احداث ۶ معبر جدید در شمال‌غرب تهران

عملیات عمرانی احداث ۶ معبر جدید در محلات مختلف شمال‌غرب تهران با هدف تکمیل شبکه ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تلاشی که به واسطه معابر جدید در شهرک‌های جدیدالاحداث شمال غرب پایتخت جهت تسهیل در رفت و آمد شهروندان صورت می‌پذیرد، این معابر تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهند شد؛ بخش قابل‌توجهی از عملیات اجرایی آنها نیز تاکنون به انجام رسیده است.

معابر تازه تأسیس در مجموع حدود ۲۰ هزار مترمربع مساحت دارند که اقدامات زیرساختی شامل زیرسازی، جدول‌گذاری و نصب تأسیسات شهری در آنها در حال اجرا بوده و شامل معبرهای شهرک مروارید شهر، زیرگذر ارتباطی مهسان و معلم به شهرک شهید خرازی، معابر دندانپزشکی، ارسباران ۳، الوند ۳، فراهانی و کرمانشاه است.

گفتنی است، اجرای این پروژه‌ها در راستای بهبود دسترسی محلی، کاهش بار ترافیکی و ارتقا کیفیت عبور و مرور شهری در شمال‌غرب پایتخت انجام می‌شود.

