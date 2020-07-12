به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمود ترفع مدیر عامل شرکت واحد با ارائه توضیحات تکمیلی در مورد این خبر گفت: واقعیت این است که معابر بزرگراهی از جمله بزرگراه شهید همت از پرترددترین معابر پایتخت هستند که از گذشته به موضوع حمل و نقل عمومی در آنها توجهی نشده و بزرگراه‌ها صرفاً برای رفت و آمد خودروهای شخصی در نظر گرفته شده‌اند.

ترفع در مورد احداث خط جدید بی آر تی در بزرگراه شهید همت توضیح داد: مطالعات اولیه این طرح انجام شده اما تاییدیه نهایی اجرای آن هنوز اخذ نشده است.

وی با اشاره به اینکه فاز اول بی آر تی شهید همت در صورت تأیید نهایی از سه‌راه استخر در بزرگراه شهید زین‌الدین در منتهی‌الیه شمال‌شرق تهران آغاز می‌شود و تا میدان صنعت در شهرک قدس ادامه می‌یابد، اظهار کرد: البته برای فاز دوم این طرح نیز امتداد آن از میدان صنعت تا منطقه ۲۲ در منتهی‌الیه شمال‌غرب تهران پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر اینکه فاز اول بی آر تی شهید همت با استفاده از منابع شهرداری تهران و توسط خود شرکت واحد اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: برای اجرای فاز دوم این طرح در نظر داریم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.