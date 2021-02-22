نبود سیستم فاضلاب شهری بزرگترین تهدید سلامت ساکنان غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه ۲۲ در این جلسه که در ساختمان شهرداری این منطقه برگزار شد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست محیطی منطقه ۲۲ با توجه به داران بودن استانداردهای شهری دنیا نبود سیستم فاضلاب است و از سوی دیگر در شهرک‌های مسکونی این منطقه به دلیل شرایط جغرافیایی احداث چاه فاضلاب ممکن نیست و باید از سیستم سپتیک (مخزن جمع آوری فاضلاب) استفاده کرد که متأسفانه انبوه سازان مسکن نیز آن طور که باید در سالیان گذشته این سیستم را در پروژه‌ها طراحی نکرده‌اند و موجب سر ریز آب فاضلاب خانگی به نهرهای معابر این منطقه شده است.

رحمان زاده عنوان کرد: آب فاضلاب خانگی شهرک‌های شمالی بزرگراه شهید همت وارد نهر آب معابر این منطقه می‌شود و نهایتاً در بلوار شهید جوزانی در شمال محدوده دریاچه شهدای خلیج فارس در زمین‌های بایر رها می‌شود و این محدوده تبدیل به یک برکه آب فاضلاب شده است که مشکلات زیست محیطی بسیار زیادی را برای شهروندان منطقه ۲۲ به وجود آورده است.

شهردار منطقه ۲۲ در این جلسه خاطرنشان کرد: موضوع رها شدن آب فاضلاب خانگی در معابر در فصل بهار و تابستان به دلیل شرایط گرمای هوا وضعیت نامطلوب‌تری به خود ایجاد می‌کند و این در حالی است که منطقه ۲۲ به عنوان قطب گردشگری تهران تعریف شده و این منطقه از کلانشهر پایتخت، هوای پاک‌تری نسبت به دیگر مناطق برخوردار است و انتظار شهروندان و شهرداری این است که شرکت فاضلاب به شکل ویژه به این موضوع ورود پیدا کند و این مشکل را برطرف کند.

وی یادآور شد: شهرداری همواره در اجرای پروژه‌های خدماتی در کنار نهادهای خدمات رسان بوده، از همین رو شهرداری این آمادگی را دارد که با تعامل با شرکت فاضلاب این مشکل را برطرف کند.

در ادامه این جلسه محمد رضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از وضعیت نامطلوب رها شدن آب فاضلاب خانگی شهرک‌های شمالی بزرگراه شهید همت به معابر ابراز تعجب کرد و خواستار برطرف شدن هرچه سریع‌تر این مشکل شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در این جلسه عنوان کرد: از اینکه شهرداری منطقه ۲۲ این موضوع را پیگیری و مطرح کرده نشان می‌دهد که به موضوع شهری و مشکلات زیست محیطی ساکنان تهرانی توجه دارد و حتماً شرکت آب و فاضلاب استان تهران این موضوع را بررسی می‌کند تا هرچه سریع‌تر این معضل برطرف شود.

وی ادامه داد: تصفیه خانه فیروز بهرام مناطق غرب تهران از جمله منطقه ۲۲ را پوشش می‌دهد و در صورت راه اندازی کامل فاضلاب کشی در این منطقه شاهد برطرف شدن این مشکل خواهیم بود.

در پایان این جلسه شهردار منطقه ۲۲ به همراه معاونان و مدیرکل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و مدیران این مجموعه از وضعیت رها شدن آب فاضلاب شهرک‌های شمالی در نهر معابر منطقه و برکه ایجاد شده فاضلاب بازدید کردند.