ثبات نسبی قیمت نفت با افزایش کمتر از انتظار تولید اوپک پلاس

در بازارهای جهانی، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲۳ سنت معادل ۰.۳۵ درصد رشد به ۶۵ دلار و ۷۰ سنت رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲۱ سنت معادل ۰.۳۴ درصد افزایش، ۶۱ دلار و ۹۰ سنت معامله شد. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی روز گذشته بیش از یک درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.
تصمیم اخیر اوپک پلاس برای افزایش تولید روزانه تنها ۱۳۷ هزار بشکه در ماه نوامبر – کمتر از پیشبینیها – باعث شد تا نگرانی از مازاد عرضه شدید در کوتاهمدت کاهش یابد. این ائتلاف از ابتدای سال میلادی حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز به عرضه خود اضافه کرده که برابر با ۲.۵ درصد تقاضای جهانی است.
با وجود این، ضعف رشد اقتصاد جهانی و تعرفههای تجاری آمریکا نگرانیها درباره افت تقاضا را بالا برده و فشار نزولی بر بازار حفظ شده است. همچنین جنگ روسیه و اوکراین بهعنوان عامل ژئوپلیتیکی مهم، مانع از کاهش بیشازحد قیمتها شده و بیثباتی در عرضه انرژی روسیه را تشدید کرده است.
دو منبع صنعتی اعلام کردهاند پالایشگاه کیریشی روسیه پس از حمله پهپادی اوکراین و آتشسوزی ۴ اکتبر، بهرهبرداری از واحد تقطیر اصلی خود را متوقف کرده و بازگشت به ظرفیت طبیعی حدود یک ماه طول خواهد کشید.
تحلیلگران هشدار میدهند هرگونه افزایش تولید توسط اعضای اوپک پلاس یا کشورهای غیرعضو، همراه با کاهش تقاضا، میتواند مازاد عرضه را در ماههای آینده تشدید کند.
ائتلاف اوپک پلاس که شامل کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و چند تولیدکننده بزرگ غیراوپک – از جمله روسیه – است، پس از بحران کرونا سیاست کاهش عرضه را برای تثبیت قیمتها در پیش گرفت. اما با بهبود تدریجی بازار، این گروه از سال ۲۰۲۱ بهتدریج میزان تولید را افزایش داده است.
در طول جنگ روسیه و اوکراین، بخشی از نفت خام روسیه با محدودیتهای صادراتی و تحریمهای غرب مواجه شد که به کاهش عرضه جهانی و افزایش نوسان قیمتها منجر گردید. این وضعیت، همراه با نگرانیهای ناشی از رشد پایین اقتصاد جهانی و تغییرات تقاضای چین، باعث شده بازار نفت به ترکیبی متناقض از عوامل افزایشی و کاهشی واکنش نشان دهد.
تصمیم اخیر اوپک پلاس برای افزایش کمتر از حد انتظار تولید، در واقع نشاندهنده تلاش این گروه برای جلوگیری از سقوط شدید قیمتهاست، هرچند برخی سرمایهگذاران همچنان خطر مازاد عرضه را جدی میدانند.
