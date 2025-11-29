مشارکت ایران در برنامه آموزشی بریکس ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاریهای بینالمللی و حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در مجامع تخصصی حوزه مالکیت فکری، امور بینالملل مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه کارشناسان حوزههای تخصصی، چون اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در برنامه آموزشی بریکس ۲۰۲۵ مشارکت میکنند.
این رویداد مهم با هدف ارتقای دانش تخصصی، تبادل تجربیات و تدوین راهبردهای همکاری چندجانبه میان اعضا، از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۱ تا ۵ دسامبر ۲۰۲۵) به میزبانی کشور برزیل و با حضور نمایندگان مراکز ملی مالکیت فکری کشورهای عضو بریکس به صورت آنلاین برگزار میشود.
در جریان این برنامه، موضوعاتی همچون روشهای نوین دستهبندی اختراعات، استانداردهای بینالمللی برای ثبت و تبادل اطلاعات، کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیند بررسی و ثبت اختراعات، راهنماهای جدید در حوزه بررسی اختراعات پزشکی، مفهومهای کلیدی مرتبط با علائم تجاری و برندها و همچنین بهروزرسانی دستورالعملهای طراحی صنعتی مورد بحث و آموزش قرار خواهد گرفت.
پیشتر نیز مرکز مالکیت معنوی در نشست سران مراکز مالکیت فکری کشورهای عضو بریکس (HIPO) که در روزهای ۳۱ شهریور و ۱ مهر ۱۴۰۴ (۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵) در شهر ریودژانیرو و به میزبانی کشور برزیل برگزار شد، مشارکت فعال داشت. در جریان این نشست، امور بینالملل مرکز با قرائت بیانیهای رسمی، ضمن معرفی ساختار و مأموریتهای مرکز مالکیت معنوی، به اقدامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت حکمرانی جهانی مالکیت فکری، مشارکت در کمیتههای تخصصی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و ارتقا تعاملات چندجانبه اشاره کرد. همچنین، عملکرد ایران در شاخصهای جهانی نوآوری از جمله رتبه ۱۴ جهانی در ثبت اختراعات داخلی و رتبه ۲ جهانی در ثبت علائم تجاری به عنوان نمادی از پویایی زیستبوم خلاق کشور مورد تأکید قرار گرفت.
این حضورهای مستمر، گواهی روشن بر پایبندی بلندمدت مرکز مالکیت معنوی ایران به اصول دیپلماسی مالکیت فکری، تقویت بنیانهای توسعه پایدار و ارتقای تعاملات سازنده در عرصه بینالمللی است. استمرار این مشارکتها، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای عضو بریکس بیش از پیش تثبیت کرده و بر نقشآفرینی فعال کشور در شکلدهی به همکاریهای چندجانبه تأکید میکند.
