به گزارش خبرگزاری مهر، میرمنصور موسوی، مدیر منطقه ۷ سازمان آتشنشانی به اتفاق هیئت همراه با سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ دیدار و پیرامون بررسی تعاملات مشترک، مرور درسآموختههای جنگ ۱۲ روزه و ارتقای آمادگی در برابر حوادث احتمالی بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدار، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه آتشنشانی، بر ضرورت تقویت هماهنگیهای بینبخشی و ارتقای سطح آمادگی نیروهای امدادی و خدمات ایمنی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: تجربههای ارزشمند جنگ ۱۲ روزه و عملیات میدانی نشان میدهد که همافزایی و همراهی دستگاهها، مهمترین عامل در مدیریت موفق بحرانهاست.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در ایجاد شهری ایمن و تابآور اظهار داشت: همکاری و تعاملات نزدیک با آتشنشانی میتواند ما را در پیشگیری از حوادث، ارتقای آموزشهای تخصصی و افزایش سرعت واکنش در مواقع اضطراری یاری کند.
در ادامه، میرمنصور موسوی مدیر منطقه ۷ سازمان آتشنشانی، نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آمادگی منطقه ۷ آتشنشانی، بر اهمیت استمرار همکاریها با شهرداری منطقه ۱۳ تأکید کرد و گفت: بهکارگیری درسآموختههای جنگ ۱۲ روزه و برنامهریزی مشترک، نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی و کاهش خسارات احتمالی دارد.
فرمانده آتشنشانی منطقه نیز با اشاره به اقدامات مشترک در حوزه ایمنی، آمادگی خود را برای توسعه طرحهای آموزشی و عملیاتی در سطح منطقه اعلام کردند.
