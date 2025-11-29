دیدار مدیرکل مدیترانه وزارتخارجه با رئیس کمیسیون مجلس نمایندگان لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حیدری، دستیار وزیر و مدیرکل شرق اروپا و مدیترانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با پاول کووال رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان لهستان دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور عیسی کاملی سفیر ایران و در محل پارلمان لهستان انجام شد، طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه طرفین در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی و همچنین توسعه همکاری پارلمانی بین ایران و لهستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل شرق اروپا و مدیترانه وزارت خارجه ایران با اشاره به روابط تاریخی ایران و لهستان که زمینه ساز شکل‌گیری تصویر مثبتی از لهستان در بین مردم ایران بوده است، بر اهمیت تعامل نزدیک و گفتگو در راستای دستیابی به تفاهم و درک مشترک و آمادگی ایران برای توسعه روابط با لهستان در همه سطوح بویژه در همکاری‌های پارلمانی تاکید کرد.

رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان لهستان نیز با اشاره به برداشت مثبت مردم لهستان از ایران که تحت تأثیر میهمان نوازی کم‌نظیر ایرانیان از پناهجویان لهستانی در زمان جنگ جهانی دوم شکل گرفته است، از هرگونه تعامل برای تداوم گفتگو و رایزنی با طرف‌های ایرانی استقبال کرد.

طرفین همچنین با اشاره به صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور در سال آتی، بر اهمیت بهره برداری از این رویداد برای تقویت و گسترش روابط فیمابین دو کشور تاکید کردند.