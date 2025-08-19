تردد ۲۲ میلیون خودروی فرسوده در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی موضوع نوسازی و بازسازی صنایع و اسقاط ناوگان فرسوده را از پروژههای کلیدی حوزه صنعت معرفی کرد و با ارائه آماری اظهار کرد: ما بیش از ۴۱ میلیون ناوگان حملو نقلی در کشور داریم که بالغ بر ۲۲ میلیون از این خودروها در شرایط فرسودگی هستند.
وی تاکید کرد: فرسودگی ناوگان نهتنها هزینه اقتصادی و ایمنی ایجاد میکند، بلکه آثار زیستمحیطی قابلتوجهی هم بر جای گذاشته است.
مقیمی توضیح داد: فرآیند اسقاط و نوسازی نیازمند هماهنگی حداقل دهها دستگاه و ذینفع است و برای تحقق آن مجموعهای از سازوکارهای مالی و اجرایی طراحی شده است.
وی به اجرا و نتایج اولیه اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شدند و از منظر اقتصادی و محیطزیستی اقدامات اسقاط و جایگزینی منجر به صرفهجویی و کاهش آلایندگی شده است؛ بهطوری که مجموع صرفهجویی ارزی سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۳ میلیارد دلار برآورد میشود.
۸۰ درصد موتورسیکلتهای فرسوده کاربراتوری هستند
مقیمی همچنین از آغاز فرآیند اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده از خرداد امسال خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۲ هزار مالک موتورسیکلت ثبتنام شدهاست.
وی خاطرنشان کرد: در تهران ۳ میلیون موتورسیکلت وجود دارد که ۲.۴ میلیون دستگاه آن فرسوده است و آلایندگی آنها بیش از ۴ برابر خودروها است.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: ۸۰ درصد این موتورسیکلتها کاربراتوری هستند که با اسقاط آنها گام بزرگی در کاهش آلودگی هوا برداشته خواهد شد.
وی درباره بستههای حمایتی نیز توضیح داد: برای متقاضیان اسقاط مشوقهای کالا و نقدی پیشبینی شده است تا جایگزینی با موتورسیکلتهای کممصرف یا برقی برای اقشار مختلف قابل تحقق باشد.
مقیمی همچنین گفت: ۱۵۰ شناور در کشور وجود دارد که باید اسقاط شوند، اما فرایند اسقاط آنها هنوز فراهم و تعریف نشده است.
وی افزود: بیش از ۶۰۰ واگن در سال قابلیت اسقاط دارند، اما شرایطی برای اسقاط آنها نیز فراهم نشده است.
معاون وزیر صمت بر ضرورت پیوستگی برنامه اسقاط و نوسازی با سیاستهای کلان صنعتی و زیستمحیطی تاکید کرد و گفت: اسقاط تنها هدف نیست؛ هدف نهایی جایگزینی کارآمد، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی و ایجاد فرصتهای اشتغال در زنجیره بازیافت و تولید قطعات جدید است.
