به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سهشنبه در بازدید از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش زیادی صورت گرفته تا از فناوریهای نوین به جای تکرار کارهای جاری وزارتخانهها استفاده کنیم.
وی از تلاش برای تمرکز بر روی هوش مصنوعی خبر داد و اضافه کرد: در راستای رفع ابرچالشهای کشور اخیراً فراخوانی در سه «حوزه انرژی»، «آب» و «امداد و نجات» منتشر کردهایم و تلاش شده که از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استفاده کنیم.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به اجرای طرح «نوشناس» برای تبدیل شرکتهای فناور مستعد به قطبهای دانشبنیان خاطرنشان کرد: در سطح کشور ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان وجود دارد که ۶۳ شرکت در استان بوشهر مستقر است.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ شرکت در پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر میتوانند از مزایای طرح «نوشناس» بهرهمند شوند افزود: حمایت مالی از شرکتهای فناور و مستعد دانشبنیان از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
افشین از تحول کیفی و کمی در شرکتهای دانشبنیان با اجرای طرح نوشناس خبر داد و بیان کرد: شرکتهای فناور و مستعد دانشبنیان میتوانند محصول خود را از مرحله پایلوت آزمایشگاهی به حالت تجاری برسانند و فرآیند دانشبنیان شدن خود را تکمیل کنند.
وی از اعطای حدود پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان طی سال جاری خبر داد و گفت: معاونت علمی، وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری، در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات برای جبران خسارات به این شرکتها اختصاص دادند.
معاون علمی رئیسجمهور با تاکید بر توجه به جهش تولید دانشبنیان افزود: هر ساله اقلام راهبردی کشور در سایت معاونت علمی منتشر میشود که شرکتهای تولیدی میتوانند در این زمینه همکاری کنند.
