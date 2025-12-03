به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سیدوحید فخرموسوی دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی حکمی شاهین چگینی را به عنوان مدیر بخش «فجر پلاس» این رویداد ملی و بین‌المللی معرفی کرد.

بخش «فجر پلاس» چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با مشارکت انجمن تماشاخانه‌های خصوصی و با توجه به نقش تماشاخانه‌های خصوصی در روند اجرای آثار نمایشی برگزار می‌شود.

شاهین چگینی کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر، کارگردان، بازیگر و مدرس دانشگاه است.

«یک خاکستر کمرنگ»، «لابیرنت»، «بلافیگورا»، «خدای کشتار»، «جشن تولد»، «دیگری شبیه خودش» بخشی از آثار این هنرمند در مقام کارگردان به شمار می‌آید.

مدیرعامل مرکز آفرینش‌های هنری تئاتر مان و تماشاخانه استاد جمشید مشایخی، رییس سابق هیات مدیره انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران، بازرس فعلی انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران و عضو انجمن صنفی مدرسان تئاتر بخش دیگری از رزومه چگینی است.

آغاز اجرای بخش «فجر پلاس» که فراخوان آن پیش از این منتشر شده است؛ از یکم بهمن است.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن سال جاری برگزار می‌شود.