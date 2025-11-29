به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی ظهر شنبه در مراسم اختتامیه سی‌وششمین جشنواره تئاتر کردستان که در محل سینما آزادی بیجار برگزار شد، با تقدیر از کیفیت برگزاری این رویداد اظهار کرد: خوشبختانه شاهد جشنواره‌ای درخور و شایسته در شهرستان بیجار بودیم و گروه‌های نمایشی استان اجرای قابل قبولی ارائه دادند.

وی افزود: بیجار در استقبال از هنر و هنرمند بار دیگر درخشید و این موضوع ریشه در تاریخ و فرهنگ هفت‌هزار ساله این دیار دارد.

وی ادامه داد: مردم این شهرستان هنر را می‌شناسند و ارتباط عمیقی با آن برقرار می‌کنند.

کاظمی با تأکید بر جایگاه تئاتر در بیان حقیقت گفت: تئاتر زبانی گویا و اثرگذار است؛ هرچند اجرا بر پایه بازآفرینی و تخیل شکل می‌گیرد، اما حقیقت را روی صحنه آشکار می‌کند.

وی بیان کرد: امروز بخش مهمی از پیام‌های اجتماعی از طریق هنرهای نمایشی قابل انتقال است و این تئاتر است که می‌تواند به داد جامعه برسد.

فرماندار بیجار با اشاره به نقش هنر در توسعه ادامه داد: توسعه ابتدا در ذهن شکل می‌گیرد و اگر فردی هنر را درک نکند، توسعه‌ای رخ نخواهد داد. این ارتباط میان هنرمند و مخاطب است که زمینه‌ساز رشد فرهنگی می‌شود.

وی با انتقاد از غلبه فضای مجازی بر زندگی روزمره گفت: در زمانه‌ای که همه درگیر دنیای مجازی هستند، بیش از هر دوره دیگری به هنر تئاتر نیاز داریم؛ هنری که می‌تواند بر مردم تأثیر بگذارد و جامعه را به سمت پویایی سوق دهد.

کاظمی اضافه کرد: در روزهای برگزاری جشنواره، فضای شهرستان بیجار حال و هوای متفاوتی داشت و شاهد یک رویداد هنری جدی و پرنشاط بودیم. استقبال مردم بسیار چشمگیر بود و این نشان می‌دهد تئاتر همچنان می‌تواند جامعه را فعال و زنده نگه دارد.

فرماندار بیجار در پایان گفت: هنر است که جامعه را به سوی تعالی هدایت می‌کند و حضور هنرمندان می‌تواند قله‌های تازه‌ای از موفقیت را فتح کند. توسعه واقعی توسعه فرهنگی است و نه صرفاً توسعه عمرانی؛ فرهنگی که انسان را رشد می‌دهد و جامعه را به پیش می‌برد