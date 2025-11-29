به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت دانش بنیان البرز پلیمر سپاهان با بیش از دو دهه تجربه موفق و با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل توانمند خود توانسته است بسیاری از خطوط تولید صنعت پلاستیک کشور را طراحی و تولید کرده و در اختیار صنعتگران این مرز و بوم قرار دهد. این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان همواره کوشیده است تا با تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌های برتر، تولیدات خود را بر پایه‌ی دانش و فناوری روز دنیا عرضه نماید.

همچنین این شرکت با عضویت در انجمن تخصصی مرکز تحقیق و توسعه وزارت صنعت، عضویت در انجمن ملی ماشین سازان و داشتن گواهی‌های استاندارد ISO۹۰۰۱ و ISO۱۰۰۰۴ توانسته است کمک شایانی به توسعه اقتصاد دانش محور در کشور نماید.

شرکت البرز پلیمر سپاهان در راستای مسئولیت اجتماعی خود همواره از یوزپلنگ ایرانی حمایت کرده است و با نصب نشان یوز ایرانی بر کالاهای تولیدی خود کوشیده است تا حس افتخار داشتن کالای ایرانی را به همه تولیدکنندگان صنعت پلاستیک و پلیمر کشور اعطا نماید.

با تجربه فنی و دانش مهندسین داخلی در طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعت پلاستیک، البرز پلیمر سپاهان به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، افتخار دارد خدمات و محصولاتی با کیفیت به کارخانه‌ها و صنایع گوناگون ارائه دهد. توانمندی‌های ما در طراحی و ساخت خطوط تولید پلاستیک از PVC تا UPVC، پلی‌اتیلن و گرانول‌های PVC و بازیافتی، پاسخگوی نیازهای دقیق بازار است.

خدمات اصلی ما عبارت‌اند از:

خط تولید لوله PVC تک لایه و سه لایه سوپر سایلنت

خط تولید لوله پلی اتیلن برای آب‌رسانی و گازرسانی

خط تولید پروفیل درب و پنجره UPVC

خط تولید پانل‌های دیوارپوش، تایل، قرنیز و نوار لبه PVC

خط تولید ماربل شیت و کفپوش SPC

خط تولید گرانول PVC و مواد بازیافتی

خط تولید لوله لی‌فلت ساده و نخدار

خط تولید لوله لی‌فلت بارانی

خط تولید لوله سرم پزشکی و سایر محصولات مرتبط

علاوه بر این، ما تامین انواع قطعات و تجهیزات جانبی را نیز پوشش می‌دهیم:

میکسر، آسیاب و پودرکن PVC

دستگاه جت پرینتر لیزری

سیلندر و مارپیچ‌های PVC و PE

گیربکس‌های PVC و PE

قالب و کالیبرهای لوله‌های PVC، PE و PP

مزایای همکاری با البرز پلیمر سپاهان :

برآورد هزینه راه اندازی خط تولید نوار تیپ، خط تولید لوله پی وی سی، خط تولید لوله پلی اتیلن و… (مدیر فروش: ۰۹۱۳۴۴۴۵۷۰۰)

تامین سریع و مطمئن سفارشات (کارشناس ارشد فروش: ۰۹۱۳۴۴۴۵۷۰۱)

پشتیبانی و خدمات پس از فروش سریع و کارآمد (واحد خدمات پس از فروش ۰۹۱۳۴۴۴۵۷۰۲)

امکان پرداخت اقساطی

نصب و راه اندازی خط و مشاوره حین تولید

بهبود کیفیت محصولات، کاهش زمان تولید و تحویل

با ما همراه شوید تا با به‌کارگیری روش‌های نوین طراحی و تولید، شاهد افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح خدمات خود باشید.

البرز پلیمر سپاهان، تکیه‌گاه مطمئن صنایع پلاستیک کشور.

