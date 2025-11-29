به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت دانش بنیان البرز پلیمر سپاهان با بیش از دو دهه تجربه موفق و با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل توانمند خود توانسته است بسیاری از خطوط تولید صنعت پلاستیک کشور را طراحی و تولید کرده و در اختیار صنعتگران این مرز و بوم قرار دهد. این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان همواره کوشیده است تا با تحقیق و توسعه در زمینه فناوریهای برتر، تولیدات خود را بر پایهی دانش و فناوری روز دنیا عرضه نماید.
همچنین این شرکت با عضویت در انجمن تخصصی مرکز تحقیق و توسعه وزارت صنعت، عضویت در انجمن ملی ماشین سازان و داشتن گواهیهای استاندارد ISO۹۰۰۱ و ISO۱۰۰۰۴ توانسته است کمک شایانی به توسعه اقتصاد دانش محور در کشور نماید.
شرکت البرز پلیمر سپاهان در راستای مسئولیت اجتماعی خود همواره از یوزپلنگ ایرانی حمایت کرده است و با نصب نشان یوز ایرانی بر کالاهای تولیدی خود کوشیده است تا حس افتخار داشتن کالای ایرانی را به همه تولیدکنندگان صنعت پلاستیک و پلیمر کشور اعطا نماید.
با تجربه فنی و دانش مهندسین داخلی در طراحی و ساخت ماشینآلات صنعت پلاستیک، البرز پلیمر سپاهان به عنوان یک شرکت دانشبنیان، افتخار دارد خدمات و محصولاتی با کیفیت به کارخانهها و صنایع گوناگون ارائه دهد. توانمندیهای ما در طراحی و ساخت خطوط تولید پلاستیک از PVC تا UPVC، پلیاتیلن و گرانولهای PVC و بازیافتی، پاسخگوی نیازهای دقیق بازار است.
خدمات اصلی ما عبارتاند از:
خط تولید لوله PVC تک لایه و سه لایه سوپر سایلنت
خط تولید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی و گازرسانی
خط تولید نوار آبیاری قطرهای
خط تولید پروفیل درب و پنجره UPVC
خط تولید پانلهای دیوارپوش، تایل، قرنیز و نوار لبه PVC
خط تولید ماربل شیت و کفپوش SPC
خط تولید گرانول PVC و مواد بازیافتی
خط تولید لوله لیفلت ساده و نخدار
خط تولید لوله لیفلت بارانی
خط تولید لوله سرم پزشکی و سایر محصولات مرتبط
علاوه بر این، ما تامین انواع قطعات و تجهیزات جانبی را نیز پوشش میدهیم:
میکسر، آسیاب و پودرکن PVC
دستگاه جت پرینتر لیزری
سیلندر و مارپیچهای PVC و PE
گیربکسهای PVC و PE
قالب و کالیبرهای لولههای PVC، PE و PP
مزایای همکاری با البرز پلیمر سپاهان :
برآورد هزینه راه اندازی خط تولید نوار تیپ، خط تولید لوله پی وی سی، خط تولید لوله پلی اتیلن و… (مدیر فروش: ۰۹۱۳۴۴۴۵۷۰۰)
تامین سریع و مطمئن سفارشات (کارشناس ارشد فروش: ۰۹۱۳۴۴۴۵۷۰۱)
پشتیبانی و خدمات پس از فروش سریع و کارآمد (واحد خدمات پس از فروش ۰۹۱۳۴۴۴۵۷۰۲)
امکان پرداخت اقساطی
نصب و راه اندازی خط و مشاوره حین تولید
بهبود کیفیت محصولات، کاهش زمان تولید و تحویل
با ما همراه شوید تا با بهکارگیری روشهای نوین طراحی و تولید، شاهد افزایش کارایی، کاهش هزینهها و ارتقای سطح خدمات خود باشید.
البرز پلیمر سپاهان، تکیهگاه مطمئن صنایع پلاستیک کشور.
