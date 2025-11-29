به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، خواستار تشدید حرکت جهانی علیه اشغالگری و اقدامات جنایتکارانه آن علیه مردم و سرزمین فلسطین و تقویت همه اشکال همبستگی با آرمان عادلانه و حقوق مشروع فلسطین برای آزادی و استقلال شد.

حماس در این بیانیه از حرکت جهانی مردمی در همبستگی با مردم فلسطین تمجید کرده و از مواضع رسمی و مردمی حمایت کننده از آرمان عادلانه آن قدردانی کرد.

این بیانیه خواستار یکپارچه‌سازی تلاش‌ها و حمایت از مبارزه مردم فلسطین تا پایان اشغالگری شد و از توده‌های امت اسلام و آزادگان جهان خواست که شنبه ۲۹ نوامبر را روز جهانی تجدید فعالیت‌های حرکت مردمی جهانی علیه اشغالگری صهیونیستی و جنایت‌های آن و تجاوز از توافق آتش‌بس در نوار غزه و تشدید تروریسم در کرانه باختری و قدس اشغالی بدانند.