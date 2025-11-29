  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

حماس ۲۹ نوامبر را روز تشدید حرکت‌های مردمی علیه جنایات اسرائیل نامید

حماس ۲۹ نوامبر را روز تشدید حرکت‌های مردمی علیه جنایات اسرائیل نامید

جنبش حماس روز ۲۹ نوامبر را روز جهانی تشدید فعالیت‌های ضد صهیونیستی و مقابله با جنایت‌ها و تجاوزهای این رژیم نامگذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، خواستار تشدید حرکت جهانی علیه اشغالگری و اقدامات جنایتکارانه آن علیه مردم و سرزمین فلسطین و تقویت همه اشکال همبستگی با آرمان عادلانه و حقوق مشروع فلسطین برای آزادی و استقلال شد.

حماس در این بیانیه از حرکت جهانی مردمی در همبستگی با مردم فلسطین تمجید کرده و از مواضع رسمی و مردمی حمایت کننده از آرمان عادلانه آن قدردانی کرد.

این بیانیه خواستار یکپارچه‌سازی تلاش‌ها و حمایت از مبارزه مردم فلسطین تا پایان اشغالگری شد و از توده‌های امت اسلام و آزادگان جهان خواست که شنبه ۲۹ نوامبر را روز جهانی تجدید فعالیت‌های حرکت مردمی جهانی علیه اشغالگری صهیونیستی و جنایت‌های آن و تجاوز از توافق آتش‌بس در نوار غزه و تشدید تروریسم در کرانه باختری و قدس اشغالی بدانند.

کد خبر 6671645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها