به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، «مبین حقدل» عضو هیئت علمی گروه مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این باره افزود: یک تیم پژوهشی از دانشگاه MIT و بیمارستان عمومی ماساچوست در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کردند که موفق شدند، نسخهای جدید از بافت قلبی مهندسیشده به کمک هوش مصنوعی تولید کنند که میتواند آسیبهای کوچک تا متوسط را بدون نیاز به جراحی ترمیم کند.
به گفته وی این بافت ترکیبی از هیدروژلهای هوشمند، سلولهای بنیادی القایی (iPSC) و الگوریتمهای هوش مصنوعی است؛ هوش مصنوعی الگوهای تنش مکانیکی بافت را تحلیل و ساختار ریزشبکه هیدروژل را طوری طراحی میکند که سلولها پس از آسیب به محل پارگی هدایت شده و تکثیر هدفمند انجام شود.
حقدل افزود: آزمایشهای اولیه روی مدل «Organ-on-Chip» نشان داده است که این بافت در ۴۸ ساعت بیش از ۷۰ درصد آسیب را ترمیم میکند، بدون آنکه عملکرد انقباضی بافت مختل شود. همچنین واکنش التهابی شدید ایجاد نمیکند و در مدلهای حیوانی کوچک عملکرد پایدار داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: این فناوری میتواند در آینده برای درمان نارسایی قلبی، کاردیومیوپاتی و آسیبهای ناشی از سکته قلبی بهکار گرفته شود، بهویژه در مواردی که جراحی یا پیوند عضو پرخطر است.
حقدل ادامه داد: گام بعدی تیم پژوهشی، ایمنیسنجی بلندمدت و تولید نسخه سهبعدی و بزرگمقیاس بافت برای آزمایشهای بالینی است. این دستاورد، نقطه عطفی در طراحی بافتهای مهندسیشده و ورود هوش مصنوعی به پزشکی بازساختی به شمار میرود.
