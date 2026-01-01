به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه بزرگترین کلینیک درمان زخم کشور با حضور محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین استاندار اصفهان، در این استان افتتاح شد.
محمد اسلامی در آئین افتتاح این مرکز با بیان اینکه این مجموعه دوازدهمین مرکز پلاسمادرمانی کشور است، اظهار کرد: امروز مرکزی کاملاً متفاوت با مأموریتی ملی افتتاح میشود که هم خدمات درمان سرپایی و هم بخش بستری را شامل میشود.
وی افزود: این مرکز بهعنوان یک پایگاه کشوری با پوشش جمعیتی گسترده، بهروزترین و مجهزترین امکانات درمانی را در اختیار دارد تا بیمارانی که پس از اعمال جراحی دچار عفونت زخم میشوند، بتوانند با بستری شدن و طی چندین جلسه درمانی، تحت نظر پزشکان و کادر تخصصی به بهبودی کامل دست یابند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به نتایج مثبت پلاسمادرمانی در کشور تصریح کرد: طی دو سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار در مراکز پلاسمادرمانی ایران تحت درمان قرار گرفتهاند و روند درمان آنها با موفقیت همراه بوده است.
اسلامی با بیان اینکه برای توسعه این مراکز سرمایهگذاری قابلتوجهی انجام شده است، گفت: امیدواریم با گسترش این زیرساختها، مردم بیش از پیش از خدمات درمانی مبتنی بر فناوریهای نوین بهرهمند شوند.
وی نقش سازمان انرژی اتمی ایران را در پیشگامی درمانهای نوین برجسته دانست و افزود: در حوزه رادیوداروها و پلاسماپزشکی، سازمان انرژی اتمی امروز در خط مقدم روشهای نوین درمانی قرار دارد.
به گفته اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از زمینهها بهویژه در تولید رادیوداروها همتراز و در برخی حوزهها حتی جلوتر از کشورهای پیشرفته حرکت میکند که این امر مایه افتخار ملت ایران است.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان تأکید کرد: تلفیق رادیوداروها با فناوریهای نوین درمانی، فصل تازهای در حوزه سلامت ایجاد کرده است و هرچه در زمینه ترویج، فرهنگسازی و آگاهسازی جامعه پزشکی و عمومی قویتر عمل کنیم، نتایج پایدارتر و اثربخشتری بهویژه برای بیماران سرطانی حاصل خواهد شد.
