خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرضیه جوانمردی فر: برگزاری رویداد بینالمللی چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شهر شیراز، تصمیمی راهبردی و بسیار هوشمندانه بود که اثرات مثبت آن فراتر از اکران فیلمها است.
شیراز، بهعنوان شهر حافظ و سعدی، با تکیه بر جایگاه جهانی خود در ادبیات و هنر، فضایی منحصر به فرد برای گفتوگوهای فرهنگی فراهم آورده است.
جهان در قلب شیراز
مهمترین دستاورد میزبانی جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور است. حضور هنرمندان و منتقدان خارجی در این شهر، امکان آشنایی مستقیم آنها با بافت تاریخی، میراث غنی و حال و هوای سینمایی ایران را فراهم میکند. این تجربه دستاولی، شایعات و برداشتهای نادرست را کنار زده و تصویری اصیل از فرهنگ ایرانی را به جهان صادر میکند.
انتخاب شیراز صرفاً یک انتخاب جغرافیایی نبود؛ بلکه یک انتخاب هنری بود. شاعرانگی، معنویت و زیباییشناسی که در تار و پود این شهر تنیده شده، بستری ایدهآل برای ارزیابی آثاری فراهم میسازد که عمق فلسفی و زیباییشناختی دارند. بخشهایی مانند «زیتون شکسته» که میزبان فیلمهای منتخب اسکار است، عمق این نگاه را به نمایش میگذارند و نشان میدهند که جشنواره به دنبال کیفیتی فراتر از صرفاً سرگرمی است.
هماهنگی ذاتی جشنواره فیلم فجر با روح شیراز
شاید درخشانترین بخش این دوره از جشنواره، استقبال بینظیر مردم شیراز باشد. تکمیل ظرفیت سالنها در پردیس سینمایی تارُخ، مهر تأییدی بر این حقیقت است که سینما در این شهر ریشه دوانده و مردم، تشنه تماشای آثار فاخر جهانی هستند.
گام مهم برای اعتلای هنر، تأسیس دبیرخانه دائمی جشنواره در شیراز است. این اقدام، یک چشمانداز روشن برای آینده ترسیم میکند؛ تضمین میکند که شیراز دیگر تنها میزبان موردی نخواهد بود، بلکه به قطبی دائمی برای عرضه و نقد بهترین تولیدات سینمایی جهان تبدیل خواهد شد.
برگزاری جشنواره فجر در شیراز، یک پیروزی در زمینه تأثیرگذاری فرهنگی است. این رویداد، با پیوند شکوه تاریخی و ادبی شهر با زبان جهانی سینما، توانست نه تنها فیلمها را نمایش دهد، بلکه هویت فرهنگی ایران را با کیفیتی بیبدیل به نمایش بگذارد.
تأکید بر دیپلماسی فرهنگی و تعمیق پیوند سینمای ایران با جهان
روحالله حسینی دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از اهداف اساسی این رویداد را ایجاد فرصتی برای گفتوگوهای عمیقتر و جدیتر میان سینمای ایران و سینمای جهان اعلام کرد.
وی تصریح کرد: حضور فیلمسازان بینالمللی در ایران، فرصتی استثنایی فراهم میآورد تا آنها از نزدیک با میراث هنری، فرهنگ غنی و فضای سینمایی کشور، بهویژه شهر تاریخی شیراز آشنا شوند؛ این تعامل متقابل منافع فرهنگی و اعتباری چشمگیری برای ایران به ارمغان خواهد آورد.
حسینی افزود: انتخاب شیراز به عنوان میزبان بر اساس اهمیت تاریخی و جایگاه برجسته آن در عرصه هنر صورت گرفته است؛ شهری که به واسطه میراث ادبی گرانبهایی همچون حافظ و سعدی از دوران هخامنشیان تاکنون شهرتی جهانی دارد.
به گفته وی، بسیاری از مهمانان خارجی که این دوره نتوانستند در جشنواره شرکت کنند، ابراز تمایل کردهاند که حتماً برای دوره آتی دعوت شوند تا فرصت بازدید از شیراز را به دست آورند.
دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر خاطرنشان کرد که بیش از ۱۰۰ نفر از میهمانان بینالمللی از ۳۴ کشور مختلف وارد شیراز شدهاند و پیشبینی میشود این آمار تا اختتامیه جشنواره افزایش یابد.
حسینی ادامه داد: شاعرانگی و مفاهیم معنوی پیوندی جداییناپذیر دارند و بخش «زیتون شکسته» نیز نمادی از همین گرایش است؛ بخشی که امسال شامل دو فیلم بسیار مهم و نماینده اسکار کشورهای خود است.
وی تأکید کرد که علیرغم چالشهای جدی اقتصادی و محدودیتهای زمانی، نزدیک به ۹۰۰ اثر سینمایی برای این جشنواره ارسال شد که پس از فرآیند غربالگری دقیق، حدود ۵۰ فیلم برای نمایش نهایی انتخاب شدند.
دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، استقبال مردم شیراز از فیلمها را فوقالعاده توصیف کرد و گفت: ظرفیت بسیاری از سانسها در پردیس سینمایی تارخ به طور کامل تکمیل شده است. همچنین، ۱۰ اثر سینمایی داخلی در این پردیس به نمایش درآمده و تعداد محدودی بلیت نیز در خانه جشنواره به فروش رسیده است.
وی تأسیس دبیرخانه دائمی جشنواره را گامی رو به جلو دانست که میتواند موجب شود آثار برجسته جهانی به طور مستمر در شیراز به نمایش درآیند.
حسینی تأکید کرد که اولین مقصد اصلی گردشگری میهمانان خارجی، بازدید از آرامگاه حافظ (حافظیه) خواهد بود و برنامههای دیگری نیز جهت آشنایی آنها با جاذبههای شهر شیراز تدارک دیده شده است.
استقبال گسترده از جشنواره در شیراز با حضور هنرمندان و مهمانان خارجی
مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری موفق روز سوم جشنواره در شیراز گفت: در روز سوم جشنواره، شاهد استقبال بسیار خوبی از برنامهها در شیراز بودیم که این موفقیت نتیجه حضور گسترده مردم شیراز و هنرمندان از شهرهای اطراف است.
وی افزود: مهمانان خارجی از جمله سفیر کشور فرانسه و خانواده ایشان نیز که در شیراز حضور داشتند، طبق برنامهریزی قبلی در این رویداد شرکت کردند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: هنرمندان، دانشجویان حوزه هنر، سینما و رسانه نقشی فعال در جریان جشنواره دارند و در پنلهای تخصصی، از جمله پنل سخنرانی «نامور مطلق» حضور پررنگی ایفا میکنند. هدف ما این است که این رویداد به عنوان یک اتفاق ماندگار در استان فارس و شهر شیراز باقی بماند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تأثیر این جشنواره بر ارتقای جایگاه هنری فارس و شیراز در سینمای ایران و جهان اظهار کرد: میزبانی این جشنواره اهمیت بالایی دارد، چرا که میزبان بودن به معنای صاحبخانه بودن است و نشاندهنده توانایی، ظرفیت فرهنگی و ماهیت هنری مردم فارس و شیراز محسوب میشود.
پارسایی تأکید کرد که این جشنواره موجب دیده شدن هرچه بیشتر شیراز در سطح جهانی میشود و در نتیجه، استقبال گستردهتری را نیز به همراه دارد.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از جمله دستاوردهای این رویداد را رونق بخشیدن به عرصه فرهنگ و هنر، ایجاد فرصتهای گفتگو و همکاری میان هنرمندان داخلی و خارجی، تقویت گردشگری و ارتقای برند شهری شیراز عنوان و اظهار امیدواری کرد که این رویداد در سالهای آینده نیز تداوم یابد و تأثیر مثبت خود را در حوزه فرهنگ و هنر حفظ کند.
تفاهمنامه هویت ملی فارس امضا شد
مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر و وضعیت جاری آن در شیراز، با اشاره به رایزنیهای انجامشده بین استان فارس، سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تفاهمنامهای بین این نهادها امضا شده است. هدف از این تفاهمنامه، نشان دادن هویت ملی و دینی استان فارس است که تاریخچهای دیرینه در ایران و جهان دارد.
وی ادامه داد: جشنواره جهانی فیلم فجر یکی از رویدادهای مهم است که در حال حاضر در شیراز برگزار میشود و میزبان ۲۰۰ نفر از فعالان فرهنگی و هنری از ۹۰ کشور جهان است، که از این میان ۳۵ کشور به صورت انتخابی در جشنواره حضور دارند.
رنجبر تصریح کرد: پجشنواره در حال برگزاری است و فعالیتهایی مانند ورکشاپها، کلاسها، کارگاهها و اکران فیلمها در حال انجام است. انتظار میرود داوریها در روز سهشنبه ۱۱ اسفند به پایان برسد و در همان روز، مراسم اختتامیه با حضور مسئولان بلندپایه دولتی در شیراز برگزار شود. همچنین، دبیرخانه دائمی جشنواره در شیراز مستقر خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به یکی از بخشهای ویژه جشنواره، به نام «زیتون شکسته»، اشاره کرد و افزود: در این بخش، فیلمهایی درباره جنگ، نابسامانیهای جهانی و شهرآشوبیهای کشورهای معاند به نمایش گذاشته میشود.
وی فیلم را به عنوان یک رسانه قدرتمند و هنر ابر، معرفی کرد که میتواند پیامهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را منتقل کند و جایگزین بسیاری از مقولات فرهنگی دیگر باشد.
رنجبر ادامه داد: دبیرخانه جشنواره در سال اول به صورت موقت در شیراز مستقر شده است، اما تلاش میشود که این جشنواره به عنوان پایلوت و دبیرخانه دائمی در این شهر باقی بماند.
وی بر اهمیت جشنواره در ایجاد اتحاد اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: بخش عمدهای از جشنواره به موضوعات مرتبط با ظلم، مقاومت و صلح جهانی اختصاص یافته است که مورد توافق بسیاری از کشورها قرار دارد.
