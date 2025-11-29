پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری جشنواره جام جم، اظهار کرد: برای بخش‌های مختلف شبکه‌های سیما و صدا مانند مستند، رادیو و سایر حوزه‌ها جشنواره‌های متنوع، متفاوت و متعددی وجود دارد و برگزار می‌شود؛ اما تلاش ما از سال‌ها پیش، به‌ویژه در این دوره جدید، این بوده است که همه این رویدادها را تحت عنوان «جشنواره جام‌جم» تجمیع کنیم؛ به‌گونه‌ای که تمام تولیدات در همه گونه‌های تولیدی و در همه شبکه‌ها، اعم از سیما، صدا، خبر و حتی مراکز استان‌ها، در یک جشنواره گردآوری شود.

تولیدات صدا و سیما نیازمند جشنواره‌ای واحد مانند فیلم فجر است

وی افزود: هرچند کارهای مقدماتی، آماده‌سازی‌ها و هماهنگ‌سازی بخش‌های مختلف با یکدیگر تاکنون مانع تحقق این هدف شده است. امیدوارم بتوانیم امسال این جشنواره را آماده کنیم تا همه جشنواره‌های مختلف در قالب یک جشنواره واحد برگزار شوند؛ همان‌گونه که جشنواره فجر تمامی تولیدات سینمایی را عرضه می‌کند، جشنواره صدا و سیما یا جام‌جم نیز بتواند همه برگزیدگان، تلاش‌ها و دستاوردها را در یک قالب و در یک چارچوب رویدادی واحد ارائه دهد.

رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در این خصوص که آیا تا پایان سال جاری جشنواره جام جم برگزار خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: تلاش خود را انجام می‌دهیم تا پایان سال این جشنواره را برگزار کنیم؛ البته مقاومت‌هایی نیز وجود دارد. همکاران ما معتقدند اگر این یکپارچه‌سازی صورت گیرد، بخش‌های خاص به‌درستی دیده نمی‌شوند. هرچند به‌نظر می‌رسد شاید حق با آنان باشد؛ برای مثال، وقتی بخش مستند در کنار تولیدات نمایشی، الف ویژه و سایر آثار قرار می‌گیرد، ممکن است به حاشیه برود. بنابراین این مقاومت‌ها، مقاومت‌های درستی نیز هست ولی ما همه این جنبه‌ها را هم‌زمان مورد توجه قرار می‌دهیم تا بتوانیم ان‌شاءالله تصمیم درستی بگیریم و این تجمیع جشنواره محقق شود.

اولویت ما این است که جشنواره جام‌جم به رویدادی واحد تبدیل شود

جبلی با بیان اینکه هدف ما ایجاد یک رویداد جامع و منسجم است و امیدواریم با در نظر گرفتن همه ملاحظات، این اتفاق به بهترین نحو رخ دهد، اظهار کرد: در نهایت، اولویت ما این است که جشنواره جام‌جم به رویدادی واحد تبدیل شود تا بتواند نماینده واقعی تمامی ظرفیت‌ها و دستاوردهای سازمان صدا و سیما باشد.