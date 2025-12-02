ابزار برش مورب گل رس توسط هنرمند زرین‌ دشتی اختراع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حسنینژاد گفت: ابراهیم سلکی، هنرمند سفالگر که سابقهای طولانی در تولید ابزارهای کارگاهی ویژه این هنر دارد، موفق شده است ابزار نوآورانهای با عنوان «ابزار برش مورب گل رس» را طراحی، تولید و با شماره ۱۱۳۳۳۱ در اداره اختراع و ثبت مالکیتهای معنوی قوه قضائیه به نام خود به ثبت برساند.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زریندشت با اشاره به کارکرد این ابزار توضیح داد: این دستگاه با بهرهگیری از یک سازوکار نقالهای مستطیلی، امکان تنظیم پیوسته زاویه سیم برش از یک تا ۶۵ درجه را با دقت چند دهم درجه برای هنرمند فراهم میکند. چنین قابلیتی تاکنون در هیچ ابزار مشابه داخلی یا خارجی وجود نداشته و نمونههای موجود تنها سه زاویه ثابت ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه را ارائه میدادند.
حسنی نژاد افزود: این ابزار جدید بهگونهای طراحی شده است که هنرمند میتواند زاویه سیم برش را بهصورت دلخواه تنظیم کرده و با قرار دادن ابزار در لبه اسلب گل و حرکت موازی با آن، برشی کاملاً دقیق و مورب ایجاد کند. این ویژگی کاربردی، خصوصاً برای تکنیکهای دستساز، ساخت حجمها و ظروف چندضلعی و نیز طراحیهای با هندسه پیچیده اهمیت زیادی دارد.
وی با تقدیر از تلاشهای این هنرمند افزود: تمام مراحل طراحی، ساخت و آمادهسازی این ابزار در کارگاه تولید ابزارهای تخصصی مهندس سلکی انجام شده است و طبق برنامهریزیها، حداکثر تا نیمه ماه آینده این محصول در اختیار عموم هنرمندان و کارگاههای سفال و سرامیک قرار خواهد گرفت.
حسنینژاد ثبت این اختراع را گامی ارزشمند در توسعه تولیدات بومی و ارتقای جایگاه هنرمندان زریندشت در سطح ملی و بینالمللی دانست.
نظر شما