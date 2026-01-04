به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: هم اکنون سهم حمل و نقل عمومی برای استفاده مردم محترم و شهروندان عزیز تهرانی تقریباً ۳۵ درصد است. امیدواریم با فرهنگ سازی و اقداماتی که مجموعه شهرداری تهران و دولت انجام می‌دهند، این سهم را به بالای ۶۰ درصد برسانیم.

معاون شهردار تهران در خصوص کارنامه چهار سال اخیر مدیریت شهری گفت: در این دوره ما اقدامات زیادی را انجام دادیم و محور توجه مدیریت شهری ششم در این دوره حمل و نقل عمومی بوده است. شورای شهر و شهردار محترم تهران توجه ویژه‌ای به حوزه حمل و نقل عمومی دارند و باز پایه حمل و نقل عمومی هم در این اتفاق بحث حمل و نقل برقی بوده است.

به گفته هرمزی، در حال حاضر ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی داریم که در شهر فعالیت می‌کنند و این رقم انشاالله تا پایان سال باز هم افزایش می‌یابد و با ورود متروباس‌ها و دوکابین‌ها به ۶۰۰ دستگاه خواهد رسید. همچنین نزدیک ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی در حال فعالیت هستند و امکانی در حال فراهم کردن است که این رقم با کمک دولت آقای پزشکیان به ۶۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی برسد.

وی افزود: از سویی در حوزه مترو در این دوره حدود ۴۰ کیلومتر مترو طی ۴ سال ساخته شد و نصاب ایستگاه‌های مترو تهران را به ۱۶۱ ایستگاه رساندیم که ۲۱ ایستگاه در این دوره به بهره برداری رسیده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: از سویی در دو هفته آینده ایستگاه مهم سرباز را در خط ۶ مترو تهران و بعد ایستگاه ورزشگاه از خط ۷ افتتاح می‌شود تا پرونده خطوط ۷ گانه تهران بسته شود. از سویی عملیات خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ شروع شده است.

هرمزی گفت: از همه همشهریان تقاضا دارم که فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی را جدی بگیرند. ما در حمل و نقل عمومی طی ۴ سال ۲۱۰۰ اتوبوس نو وارد کردیم و حالا ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال داریم و امیدواریم این نوسازی شرایط را برای استفاده مردم از این وسایل و کاهش ترافیک و آلودگی هوا فراهم کند. در بخش خودروهای پلیس راهور نیز ما ۱۵۰ دستگاه خودروی برقی تحویل دادیم و تا حد ممکن استفاده از خودروی برقی را گسترش دادیم. از سویی در بخش جایگاه‌های شارژ نیز طی این دوره ۱۶۰ جایگاه شارژ را افتتاح کردیم و تا پایان سال به ۴۰۰ جایگاه خواهیم رساند تا زیرساخت برای استفاده عموم مردم نیز مساعد شود.

معاون شهردار تهران خاطر نشان کرد: همچنین به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) این خبر را باید به عنوان عیدی به مردم تهران بدهم که بهره برداری از ایستگاه سرباز که سال‌ها روی زمین مانده بود در منطقه ۷ طی روزهای پیش رو رقم می‌خورد و تا در یکی از مراکز ترددی تهران امکان سفر با مترو فراهم شود.