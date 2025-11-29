پارانویا اولین زنگ خطر روانی مصرف شیشه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد فتحی، متخصص طب اعتیاد به تشریح پیامدهای روانی مصرف شیشه پرداخت و اصلی‌ترین علامت روانی این ماده را پارانویا یا همان سو ظن شدید معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، دکتر مهرداد فتحی، متخصص طب اعتیاد در گفتگو با برنامه «گل یا پوچ» رادیو سلامت یکی از بارزترین نشانه‌های روانی مصرف ماده مخدر شیشه را «پارانویا» یا سو ظن شدید دانست. وی توضیح داد که این بدگمانی به حدی می‌رسد که فرد مصرف‌کننده تصور می‌کند اطرافیانش (خانواده، همسر و دوستان) قصد خیانت، توطئه و حتی نابودی او را دارند و تأکید کرد که مدارهای مغزی فرد در این شرایط از اختیار او خارج می‌شود.

بدگمانی فراگیر و کنترل از دست رفته

فتحی افزود: «مصرف‌کننده شیشه دچار بدگمانی عمیقی نسبت به همه اطرافیان خود، از جمله خانواده، همسر، همکاران و دوستان می‌شود. هرچند بیمار تلاش می‌کند تا این پارانویا را در ذهن خود پنهان نگه دارد و آن را بروز ندهد، اما این بدگمانی به شدت در ذهن او شکل گرفته است.»

این متخصص طب اعتیاد در ادامه به جنبه بیولوژیک این حالت اشاره کرد و گفت: «مدارهای مغزی مصرف‌کننده شیشه در اختیار او نیست و بیمار توانایی مهار این حالات را ندارد.»

اوّج سو ظن در پارانویای شیشه

فتحی در مصاحبه با رادیو سلامت خاطر نشان کرد: وقتی بدگمانی (پارانویا) در فرد معتاد به شیشه فعال می‌شود، افکار او به سمت سناریوهای تهاجمی سوق پیدا می‌کند. فرد مصرف‌کننده به این باور می‌رسد که دیگران نه تنها به او خیانت می‌کنند، بلکه در حال توطئه برای از بین بردن او یا حتی نابودی کامل وی هستند.