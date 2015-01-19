کنگره استانی "نه به سیگار" در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دستغیب ظهر دوشنبه در نشست خبری پیشگیری از اعتیاد، گفت: برگزاری کنگره "نه به سیگار" از جمله اقدامات اولیه ای است که به منظور آموزش دانشجویان انجام می شود.

وی درباره علت انتخاب این عنوان برای کنگره، بیان کرد: بررسی ها نشان داده اند که سیگار، حشیش و ماری جوآنا دروازه ورود به اعتیاد هستند و به همین دلیل در مرحله اول باید از اعتیاد به آن ها جلوگیری کرد.

این متخصص مغز و اعصاب افزود: فراخوان شرکت در کنگره برای همه دانشگاه های استان فرستاده خواهد شد.

دستغیب همچنین به توضیح اعتیاد پرداخت و گفت: اعتیاد به معنای تکرار عملی است که برای فرد مضر است و فرد علیرغم آگاهی از این موضوع، همچنان به کار خود ادامه می دهد.

وی با بیان اینکه اعتیاد انواع مختلفی دارد که سوء مصرف مواد یکی از آن هاست، اظهار داشت: سوء مصرف مواد به معنای استفاده مکرر از ماده خاصی است که برای بدن مضر است و فرد حتی با آگاهی از این موضوع همچنان به مصرف ماده ادامه می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به اثرات ابتلا به اعتیاد اشاره کرد و گفت: فرد معتاد به تدریج مجبور می شود که مصرف ماده را بالا ببرد، چرا که بعد از مدتی نسبت به ماده در بدن او تحمل ایجاد می شود.

دستغیب ادامه داد: از اثرات دیگر اعتیاد، علائم ترک است که اگر فرد برای مدتی دچار نشانه هایی می شود که بسته به نوع ماده مصرف شده، متفاوت هستند و علاوه بر آن مصرف مواد اثرات روانی گسترده ای نیز دارد که بر اساس نوع ماده متفاوت است.

وی افزود: فرد معتاد اشتغال ذهنی گسترده ای با مواد دارد، به این معنا که تمام فکر و ذهن و انرژی وی معطوف به این مسئله می شود و فرد به دنبال آن، دچار مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی می شود که بر زندگی وی اثر گذار است.

این متخصص اعصاب و روان با عنوان اینکه مواد را بر اساس تاثیری که بر سیستم مغزی می گذارند به سه دسته تقسیم بندی می شوند، عنوان کرد: دسته اول که شامل داروهای افیونی و داروهای آرامش بخش هستند کند کننده سیستم عصبی هستند، دسته دوم داروهای محرک اعصاب مانند کوکائین و شیشه را شامل می شوند که باعث ایجاد احساس سرخوشی، بالا رفتن هوشیاری، بی قراری و بی خوابی در فرد می شوند و دسته سوم موادی هستند که با ایجاد توهم باعث می شوند فرد چیزهایی را ببیند با بشنود که وجود ندارند.

دستغیب ابراز داشت: فرد برای ابتلا به اعتیاد از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول آشنایی با مواد است که بنابر تحقیقات انجام شده بیشتر از طریق دوستان انجام می شود.

وی ادامه داد: مرحله دوم شک و تردید است، یعنی فرد هر از گاهی ماده را مصرف می کند ولی می ترسد که معتاد شود و در عوام به این فرد استفاده کننده تفننی می گویند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: اغلب افرادی که در مرحله دوم قرار دارند، به مرحله سوم یعنی جایی که فرد وابسته به ماده است و اگر نتواند آن را مصرف کند دچار علائم ترک می شود و مجبور است بعد از مدتی مصرف خود را بالا ببرد، وارد می شوند.

دستغیب اعلام کرد: از اول امسال تاکنون، دو گروه 30 نفره در دو کارگاه ترک اعتیاد آموزش های لازم را فرگرفته اند تا بتوانند با تاسیس 60 مرکز ترک اعتیاد دیگر در استان فعالیت کنند، چون کلینیک های ما در حال حاضر کافی نیست.