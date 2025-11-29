به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: به ازای هر یک نفری که خودکشی می‌کند، ۲۰ نفر اقدام به خودکشی ناموفق دارند که نباید رها شوند و باید مداخله کنیم.

سیدجواد حسینی ادامه داد: خودکشی در ایران از میانگین جهانی خیلی پایین‌تر است. در مقابل یک مورد خودکشی موفق، ۲۰ مورد خودکشی ناموفق داریم که نباید رها شوند.

وی اظهار کرد: تمام مطالعات دنیا نشان می‌دهد ریسک میزان خودکشی در آنهایی که خودکشی ناموفق داشته‌اند ده‌ها برابر بیشتر از کسانی است که افکار خودکشی دارند یا خودکشی نکردند، برای همین باید مداخله کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: دوستان ما در مرکز مشاوره طرحی را در تهران در حال انجام هستیم برای کسانی که خودکشی ناموفق داشتند یا زمینه خودکشی دارند یک طرح ویژه پیاده کنیم، مطمئن باشید طرح ما اگر پیاده شود حداقل ۵۰ درصد خودکشی کاهش پیدا خواهد کرد.

۵۰۰۰ کودک کار و هزار کودک کار خیابانی را ساماندهی کردیم

حسینی ادامه داد: طی چند سال اخیر بالغ بر ۵۰۰۰ کودک کار و هزار کودک کار خیابانی را ساماندهی کردیم. تعداد کودکان کار و خیابان به طرز معناداری کاهش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار کرد: در خیابان اصلاً نباید کودک کار باشد؛ ما کار کودکان را نمی‌پذیریم، چه رسد به کار کودک خیابانی. چون ما از کار کودک وقتی صحبت می‌کنیم در بسیاری از موارد کار کودکان در کارگاه‌ها را به فراموشی سپردیم.

وی گفت: ما متناسب با ظرفیتی که داشتیم به سامان‌دهی آنها پرداخته و در فصل زمستان همه امکاناتی که برای دیگران فراهم می‌کنیم، برای کودکان نیز فراهم خواهیم کرد.