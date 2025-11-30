صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای میدانی یک هفته‌ای از خوابگاه‌های پردیس و خوابگاه‌های این دانشگاه سطح شهر گفت: برای رفع مسائل ساختاری، تقویت نیروهای اجرایی و پاسخ‌دهی بهتر به درخواست‌های دانشجویان برنامه‌ریزی کارشناسی انجام شده است.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تغذیه و سلف، از افزایش نظارت‌های بهداشتی، فعال‌سازی کارشناسان تغذیه و بهداشت، سرویس و بازبینی تجهیزات طبخ و نیز کنترل مواد اولیه خبر داد و افزود: تمام محورهای کیفیت غذا از مواد اولیه تا تجهیزات طبخ به‌صورت جدی رصد شده و برنامه رستوران‌های مکمل به‌منظور ایجاد تنوع و رقابت بین پیمانکاران تا پایان سال نهایی خواهد شد.

آغاز اقدامات ایمن‌سازی و بهسازی خوابگاه‌های دانشجویی

معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از آغاز مجموعه‌ای از اقدامات برای ایمن‌سازی، بهسازی و ارتقای خدمات خوابگاهی خبر داد و توضیح داد، این اقدامات صرفاً محدود به مناسبت روز دانشجو نبوده و با هدف ایجاد تغییرات ملموس در شرایط زندگی دانشجویان آغاز شده است. در این راستا، رسیدگی به تجهیزات خوابگاه‌ها از جمله یخچال، موکت و کمدها در دستور کار قرار گرفته و با پیگیری مسئولان مربوطه، اقدامات اجرایی در حال انجام است.

وی در ادامه توضیح داد: همچنین موضوع تردد حیوانات در محدوده خوابگاه‌ها، به‌ویژه خوابگاه کوی، با همکاری شهرداری منطقه در حال بررسی و ساماندهی است. مسیرهای احتمالی ورود حیوانات شناسایی شده و عملیات ایمن‌سازی این نقاط برای جلوگیری از ورود به محوطه خوابگاهی، به‌ویژه خوابگاه‌های دختران، در حال انجام است.

او گفت: این اقدامات با رعایت اصول انسانی و بدون آسیب به حیوانات انجام می‌شود و هدف اصلی، افزایش امنیت و آرامش دانشجویان است.

حاج جباری تصریح کرد: در حوزه زیرساخت‌ها نیز، با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما، کنترل لحظه‌ای دمای موتورخانه‌ها، بررسی تأسیسات گرمایشی، بهداشت و نظافت فضاهای عمومی خوابگاه‌ها به‌طور مستمر انجام می‌شود. همچنین با توجه به افزایش مصرف آب در ایام حضور حداکثری دانشجویان، از دانشجویان خواسته شده با درک شرایط عمومی کشور، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

وی تاکید کرد: تأمین پایدار آب و برق از اولویت‌های جدی مدیریت دانشگاه است و برای جلوگیری از قطعی، منابع ذخیره آب و ژنراتورهای برق اضطراری به‌صورت مستمر کنترل و آماده‌به‌کار هستند. در صورت بروز قطعی برق، ژنراتورها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مدار می‌شوند. به گفته مسئولان، تمامی این تمهیدات با هدف ایجاد آرامش، امنیت و رفاه بیشتر دانشجویان در خوابگاه‌ها اجرا شده و به‌صورت مستمر پایش خواهد شد.

معاون دانشجویی همچنین از بهبود وضعیت فروشگاه‌های خوابگاهی، نانوایی‌ها، کنترل قیمت‌ها و ارائه سوبسید صبحانه خبر داد و افزود: ایجاد تعاونی‌های دانشجویی برای اداره فروشگاه‌ها یکی از برنامه‌های جدی دانشگاه است تا منافع آن مستقیماً به خود دانشجویان برسد. فضایی که در اختیار فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد، با این شرط واگذار خواهد شد که خدمات ارائه‌شده به نفع دانشجویان باشد. به‌عنوان نمونه، اگر روی لیبل کالاها تخفیف مشخصی برای دانشجویان در نظر گرفته شود، دانشگاه آمادگی دارد بخشی از اجاره‌بهای محل را کاهش دهد. در چنین شرایطی، تنها هزینه‌هایی که بر عهده واحد مربوطه خواهد بود، هزینه‌های آب، برق و انرژی مصرفی است و تأکید شده که نهایت دقت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید رعایت شود.

تشکیل تعاونی دانشجویی و نانوایی جدید

وی توضیح داد: در عین حال، دانشگاه آمادگی دارد طرح‌هایی را اجرا کند که منافع آن مستقیماً به دانشجویان برسد. یکی از راهکارهای پیشنهادی، تشکیل تعاونی دانشجویی برای اداره فروشگاه‌هاست. در این مدل، دانشجویان می‌توانند با خرید سهام، سهام‌دار فروشگاه شوند و دانشگاه نیز بخشی از سرمایه اولیه این تعاونی را تأمین کند. در این صورت، سود حاصل از فعالیت فروشگاه مستقیماً به خود دانشجویان خواهد رسید. این پیشنهاد به شورای صنفی دانشجویان منتقل شده و در حال بررسی است. تا زمان شکل‌گیری چنین چارچوبی، مدیریت فروشگاه‌ها به افراد صلاحیت‌دار واگذار می‌شود و موضوعاتی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و بی‌احترامی به دانشجویان به‌صورت دقیق کنترل خواهد شد. هدف نهایی این است که در آینده، اداره این مراکز به‌طور کامل به خود دانشجویان واگذار شود.

حاج جباری در حوزه توسعه مراکز خدماتی نیز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر نانوایی خوابگاه فقط نان لواش ارائه می‌دهد، اما برنامه‌ریزی شده است که با اضافه شدن یک تنور دیگر، تنوع نان از جمله بربری و سنگک نیز فراهم شود تا دانشجویان بتوانند از تنوع بیشتری بهره‌مند شوند. همچنین مقرر شده با طراحی یک سامانه مشابه «اسنپ‌فود»، دانشجویان خوابگاه‌های برادران و خواهران بتوانند به‌صورت سریع سفارش خود را ثبت کرده و نان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند. این نانوایی به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که بتواند هر دو مجموعه خوابگاهی را پوشش دهد. تمامی این موارد در راستای توسعه خدمات رفاهی خوابگاه‌ها پیش‌بینی شده و به‌تدریج اجرایی خواهد شد.