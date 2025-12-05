صمد حاج جباری معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت روز دانشجو بر نقش کلیدی جوانان در آینده کشور گفت: با توجه به تجربیات نسلهای قدیمیتر و نزدیک شدن به پایان دوره خدمت بسیاری از مدیران، باید مسئولیتها بهصورت تدریجی به نسل جوان، بهویژه دانشجویان نخبه و توانمند، واگذار شود.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت میدان دادن به جوانان اظهار کرد: بالاخره ما همه تجربههایی داریم و اکنون در اواخر دوران خدمت خود قرار داریم؛ بنابراین باید جوانترها وارد میدان شوند، چرا که آینده کشور در دستان آنهاست و مسئولیتهایی که امروز بر عهده ماست باید بهتدریج به نسل جوان واگذار شود.
معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر ظرفیت بالای دانشجویان افزود: در میان دانشجویان، جوانان نخبه و کاربلد بسیاری داریم که باید وارد عرصههای اجرایی شوند. یکی از نمونههای موفق این موضوع، طرح همیار دانشجو است که امروز در بسیاری از حوزهها فعال است. این دانشجویان وارد فضای اجرایی میشوند، با مسائل واقعی، صف، میدان، قوانین، بودجه، اعتبارات و حتی ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف آشنا میشوند.
او ادامه داد: کسی که این تجربهها را از نزدیک لمس کرده باشد، حتی اگر در آینده کار ستادی انجام دهد، درک دقیقی از الزامات کار میدانی خواهد داشت. صرف داشتن مطالبه ذهنی کافی نیست؛ مطالبه باید به مرحله عمل برسد و این امر هم شرایط و الزامات خاص خود را دارد.
این مدیر دانشگاه با اشاره به مشارکت دانشجویان در بخشهای مختلف دانشگاه گفت: در حوزههای مختلف از جمله اداره خوابگاهها، امور روانشناختی و مشاوره، برگزاری مراسمها و فعالیتهای دانشجویی، از خود دانشجویان کمک میگیریم تا با فضای اجرا آشنا شوند. این تجربهها کمک میکند پس از پایان تحصیل، با نگاه وسیعتر و عملیاتیتری وارد بازار کار شوند.
وی تصریح کرد: هرچه بیشتر دانشجویان را در فرآیند تصمیمگیری مشارکت دهیم، با شرایط واقعی آشنا کنیم و از پیشنهادات آنها استفاده کنیم، نتایج مثمرثمرتری برای آینده کشور رقم خواهد خورد.
در ادامه، حاج جباری در پاسخ به پرسشی درباره نقش دانشگاه در تربیت دانشجوی مسئول و نقشآفرین گفت: در همه رشتهها، حتی رشتههای به ظاهر نظری مانند ریاضی، نقشآفرینی دانشجو کاملاً مشهود است. بسیاری از همین دانشجویان فردا وارد عرصه آموزش میشوند و آینده فرزندان این کشور در دست آنها خواهد بود.
او تأکید کرد: دانشجویان نباید منتظر بمانند تا تحصیلشان تمام شود و بعد به فکر نقش خود در جامعه بیفتند. از همین امروز باید برای سهم خود در حرکت دادن چرخهای کشور فکر کنند.
به گفته این مقام مسئول، اساتید، مدیران و مسئولان دانشگاه همگی در این مسیر نقش دارند و برنامههای مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله فعالیتهای مرتبط با روز دانشجو (۱۶ آذر) نیز در همین راستا طراحی و اجرا میشود تا زمینه نقشآفرینی هرچه بیشتر دانشجویان فراهم شود.
نظر شما