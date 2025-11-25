اجرای تکمیل ظرفیت در آزمون دستیاری پزشکی ۱۴۰۴؛ ظرفیت پذیرش اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این آزمون تعداد ۱۴ هزار و ۷۰۸ داوطلب ثبت نام کردند و ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون حاضر بودند. نتایج اولیه در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر و پس از انتخاب رشته محل داوطلبان واجد شرایط نتایج نهایی پذیرش ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در این دوره از آزمون دستیاری مرحله تکمیل ظرفیت اجرا می شود. ظرفیت تعیین شده برای این مرحله یک هزار و ۳۴۴ نفر است.

آن دسته از داوطلبان پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی مردود اعلام شده اند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده اند، می توانند از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۵ آذر تا ساعت ۸ صبح سه شنبه ۱۱ آذر نسبت به انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تنها از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی https://sanjeshp.ir انجام می شود.

براساس مصوبات نشست سی و ششمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۱ شرط لازم برای قبولی در این مرحله، احراز ۹۰ درصد حد نصاب علمی رشته/ محل مورد نظر است. داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند.

به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل هایی را مشاهده کند که ۹۰ درصد نمره حد نصاب آن رشته محل را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل است.

تذکر ۱: داوطلبانی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان و استریت معدل و ... در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده اند، چنانچه تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغ التحصیل شده باشند مجاز به انتخاب رشته محل هستند، در غیر اینصورت شرکت ایشان در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

تذکر ۲: در این مرحله (تکمیل ظرفیت) بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شدگان تمام دوره های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، اعم از رایگان و غیر رایگان، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را نخواهند داشت.

جدول رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (آذرماه ۱۴۰۴)

دانشگاه علوم پزشکی اراک رشته تخصصی ظرفیت (نفر) بیماری های عفونی و گرمسیری ۵ بیهوشی ۵ جراحی عمومی ۲ رادیولوژی ۲ روانپزشکی ۱ زنان و زایمان ۵ طب اورژانس ۴ کودکان ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی ارتش جراحی عمومی ۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیماری های داخلی ۹ بیهوشی ۶ کودکان ۶ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بیماری های داخلی ۲ بیهوشی ۱۰ جراحی عمومی ۱ کودکان ۹ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیماری های داخلی ۴ بیماری های عفونی و گرمسیری ۷ بیهوشی ۱۸ پزشکی پیشگیری و اجتماعی ۳ طب اورژانس ۲۴ کودکان ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی البرز بیهوشی ۸ طب اورژانس ۹ کودکان ۷ دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیماری های داخلی ۱۰ بیماری های عفونی و گرمسیری ۸ بیهوشی ۱۱ روانپزشکی ۵ زنان و زایمان ۱۵ طب اورژانس ۱۰ کودکان ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران بیماری های داخلی ۱ بیماری های عفونی و گرمسیری ۳ بیهوشی ۲۲ جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی ۲ زنان و زایمان ۳ طب اورژانس ۱۵ کودکان ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیماری های داخلی ۱۱ کودکان ۹ دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیماری های داخلی ۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل بیماری های عفونی و گرمسیری ۲ بیهوشی ۴ کودکان ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)/ کادر ارتوپدی ۳ (خانم - آقا) بیماری های داخلی ۵ (۳ خانم - ۲ آقا) بیماری های قلب و عروق ۲ (خانم - آقا) بیهوشی ۳ (۲ خانم- ۱ آقا) جراحی عمومی ۱ (خانم) جراحی مغز و اعصاب ۲ (خانم - آقا) زنان و زایمان ۲ (خانم) طب اورژانس ۹ (۳خانم - ۶ آقا) بقیه ا...(عج)/ آزاد بیماری های داخلی ۱ (خانم - آقا) طب اورژانس ۲ (خانم - آقا) بقیه ا...(عج)/ بورسیه بیماری های داخلی ۳ (۱ خانم - ۲ آقا) بیهوشی ۲ (۱ خانم - ۱ آقا) طب اورژانس ۲ (خانم - آقا) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بیماری های داخلی ۲ بیماری های عفونی و گرمسیری ۱ بیهوشی ۵ روانپزشکی ۱ طب اورژانس ۷ طب کار ۱ کودکان ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیماری های داخلی ۵ جراحی عمومی ۱ کودکان ۴ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیماری های داخلی ۵ بیماری های عفونی و گرمسیری ۵ بیهوشی ۶ پزشکی خانواده ۶ کودکان ۵

ادامه جدول رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (آذرماه ۱۴۰۴)

دانشگاه علوم پزشکی تبریز رشته تخصصی ظرفیت (نفر) بیماری های عفونی و گرمسیری ۵ بیهوشی ۵ طب اورژانس ۱۶ کودکان ۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران بیماری های عفونی و گرمسیری ۱۱ پزشکی پیشگیری و اجتماعی ۴ پزشکی خانواده ۷ پزشکی قانونی ۱۰ طب اورژانس ۳۱ کودکان ۴۲ دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیماری های داخلی ۴ بیهوشی ۳ کودکان ۵ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیماری های داخلی ۳ کودکان ۴ دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیماری های داخلی ۳ کودکان ۵ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیماری های داخلی ۵ بیهوشی ۵ کودکان ۴ دانشگاه علوم پزشکی زابل بیهوشی ۶ زنان و زایمان ۵ کودکان ۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیماری های داخلی ۵ بیماری های عفونی و گرمسیری ۵ بیماری های قلب و عروق ۱ بیهوشی ۸ جراحی عمومی ۱ چشم پزشکی ۱ روانپزشکی ۴ زنان و زایمان ۴ طب اورژانس ۶ کودکان ۶ گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیماری های داخلی ۸ بیماری های عفونی و گرمسیری ۴ بیهوشی ۵ روانپزشکی ۲ زنان و زایمان ۳ طب اورژانس ۱۰ کودکان ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیماری های داخلی ۱ کودکان ۳ دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیماری های داخلی ۱۰ بیهوشی ۲ زنان و زایمان ۴ طب اورژانس ۶ کودکان ۴ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بیماری های داخلی ۱۰ طب اورژانس ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیماری های داخلی ۱۵ بیهوشی ۳ کودکان ۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیماری های عفونی و گرمسیری ۱۴ بیهوشی ۸ پزشکی پیشگیری و اجتماعی ۵ پزشکی خانواده ۵ پزشکی قانونی ۸ رادیوانکولوژی ۱ طب اورژانس ۳۵ کودکان ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیماری های داخلی ۲ پزشکی پیشگیری و اجتماعی ۵ پزشکی خانواده ۶ جراحی عمومی ۲ روانپزشکی ۱ طب اورژانس ۱۱ کودکان ۲ دانشگاه علوم پزشکی فسا کودکان ۴ دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیماری های داخلی ۳ بیماری های عفونی و گرمسیری ۴ بیهوشی ۸ زنان و زایمان ۲ کودکان ۷

ادامه جدول رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (آذرماه ۱۴۰۴)

دانشگاه علوم پزشکی قم رشته تخصصی ظرفیت (نفر) بیماری های عفونی و گرمسیری ۳ بیهوشی ۸ پزشکی خانواده ۲ زنان و زایمان ۱ طب اورژانس ۵ کودکان ۹ دانشگاه علوم پزشکی کاشان آسیب شناسی ۳ بیماری های داخلی ۵ بیماری های عفونی و گرمسیری ۸ بیماری های قلب و عروق ۲ بیهوشی ۳ روانپزشکی ۴ زنان و زایمان ۵ کودکان ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیماری های داخلی ۱۱ بیماری های عفونی و گرمسیری ۳ بیهوشی ۲ روانپزشکی ۷ زنان و زایمان ۴ طب اورژانس ۱۰ کودکان ۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمان طب اورژانس ۱۴ کودکان ۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارتوپدی ۱ بیماری های داخلی ۵ بیماری های عفونی و گرمسیری ۴ بیهوشی ۲ جراحی عمومی ۱ روانپزشکی ۲ زنان و زایمان ۳ طب اورژانس ۴ کودکان ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیهوشی ۶ کودکان ۲ دانشگاه علوم پزشکی گناباد کودکان ۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان جراحی عمومی ۱ طب اورژانس ۷ کودکان ۳ دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیهوشی ۵ کودکان ۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیماری های عفونی و گرمسیری ۵ بیهوشی ۵ پزشکی خانواده ۱ طب اورژانس ۶ کودکان ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیماری های عفونی و گرمسیری ۷ پزشکی پیشگیری و اجتماعی ۱ زنان و زایمان ۲ طب اورژانس ۱۷ کودکان ۵ دانشگاه علوم پزشکی همدان بیماری های داخلی ۴ بیماری های عفونی و گرمسیری ۲ بیهوشی ۷ زنان و زایمان ۸ طب اورژانس ۴ کودکان ۹ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیماری های داخلی ۱۱ بیهوشی ۴ کودکان ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی یزد بیماری های عفونی و گرمسیری ۱ بیهوشی ۵ جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی ۱ طب اورژانس ۱۲ کودکان ۸ جمع کل ظرفیت ۱۳۴۴ نفر

داوطلبان واجد شرایط توجه داشته باشند انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تنها از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی https://sanjeshp.ir انجام می شود.