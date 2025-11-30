لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان از طریق تولید آثار هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه شورای ترویج و فرهنگ ایثار و شهادت آذربایجان شرقی، با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از ضروریات پیشرفت در هر جامعهای است، اظهار داشت: در جامعهای که ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی رواج داشته باشد، زمینه توسعه و تعالی فراهم میشود.
وی با تجلیل از شهدا بهعنوان افرادی که در اوج ایثارگری، جان خود را برای حفظ تمامیت ارضی کشور فدا کردند، افزود: پاسداشت این آرمانها از مسئولیتهای مهم همگان است.
استاندار آذربایجان شرقی، هنر را یکی از راههای مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تصریح کرد: باید با استفاده از ظرافتهای هنری و فناوریهای روز، آثار فرهنگی و هنری تولید شود که بتواند نسل جوان را با این فرهنگ پیوند دهد.
سرمست با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در توسعه جوامع، خاطرنشان کرد: این فرهنگ نهتنها در جوامع دینی، بلکه در هر جامعهای که خواهان پیشرفت باشد، یک ارزش و عنصر فرهنگی تأثیرگذار محسوب میشود.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت روحیه ایثارگری در راستای وفاق ملی، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز بر تأیید سیاستهای دولت چهاردهم تأکید کردهاند، تحقق این سیاستها بدون روحیه ایثارگری و فداکاری ممکن نیست و در غیر این صورت، خودخواهی و منیت جایگزین آن خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ایثارگریهای مردم استان در دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: استان ما در طول جنگ ۱۲ روزه ۷۵ بار مورد تعرض مستقیم قرار گرفت و ۶۷ شهید، ۱۶۷ مجروح و جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. همچنین در جنگ ۱۲ روزه، شاهد ایثارگریهای بزرگی بودیم که باید مفاهیم بهدرستی به نسل جوان معرفی شود.
سرمست با اشاره به شهادت دو دانشآموز به نامهای طاها و علیسان در مقابل چشمان مادرشان، افزود: از چنین شهادتهایی میتوان فیلمنامههای قدرتمندی با خلاقیت و نوآوری خلق کرد تا جنایات رژیم صهیونیستی به جهانیان نشان داده شود.
وی با تقدیر از حضور مردمی در کنار نهادهای دولتی در دوران جنگ، گفت: از همان ابتدای جنگ، مردم با تشکیل نهادهای مردمی و ستادهای بحران، شورای تأمین و ستاد تنظیم بازار، علیرغم افزایش جمعیت استان، کوچکترین خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد.
در پایان این جلسه، از پوستر جشنواره ملی ایثار رونمایی و احکام اعضای ستاد اجرایی فیلم ایثار به آنان اعطا شد.
افزودنی است جشنواره ملی فیلم ایثار اواخر آذر ماه در تبریز برگزار خواهد شد.
نظر شما