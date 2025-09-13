به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، در مراسم امضای این تفاهمنامه اظهار کرد: امروز به همت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، مشارکت صنایع آلومینیوم المهدی و حمایت وزارت بهداشت، تفاهمنامهای به امضا رسید که بر اساس آن دستگاه پیشرفته پرتودرمانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مستقر خواهد شد.
وی افزود: یکی از دغدغههای جدی مردم استان در سالهای گذشته، کمبود تجهیزات تخصصی درمانی و اعزام بیماران به استانهای دیگر بوده است و خوشبختانه این اقدام میتواند دسترسی بیماران به خدمات درمانی را تسهیل و عدالت در حوزه سلامت را بیش از پیش محقق کند.
استاندار هرمزگان با اشاره به شکلگیری نهضت سلامت در استان ادامه داد: این نهضت تاکنون منجر به تجهیز مراکز درمانی، تأمین آمبولانسها و ارتقای زیرساختهای حوزه سلامت شده و استقرار این دستگاه پرتودرمانی نیز در همین راستا یک حرکت ارزشمند و نقطه آغاز تجهیز بیمارستانهای استان به فناوریهای نوین است.
استاندار هرمزگان همچنین به راهاندازی بخش دیالیز بیمارستان کودکان در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز یکی از نیازهای ضروری استان است و تکمیل آن نویدبخش خدمات بهتر به نوزادان و کودکان خواهد بود.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، یک دستگاه شتابدهنده خطی مولتی انرژی، دستگاه UPS و تجهیزات تخصصی طراحی درمان و رادیوتراپی به مرکز پرتودرمانی امید در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس منتقل و راهاندازی خواهد شد این اقدام با هدف افزایش سطح دسترسی بیماران به خدمات پرتودرمانی و ارائه خدمات استاندارد به بیماران استان و سایر مراجعان انجام میشود.
