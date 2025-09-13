  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

دستگاه پیشرفته پرتودرمانی در بندرعباس مستقر می‌شود

بندرعباس-استاندار هرمزگان از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای استقرار دستگاه شتاب‌دهنده خطی پرتودرمانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهار کرد: امروز به همت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، مشارکت صنایع آلومینیوم المهدی و حمایت وزارت بهداشت، تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن دستگاه پیشرفته پرتودرمانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مستقر خواهد شد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی مردم استان در سال‌های گذشته، کمبود تجهیزات تخصصی درمانی و اعزام بیماران به استان‌های دیگر بوده است و خوشبختانه این اقدام می‌تواند دسترسی بیماران به خدمات درمانی را تسهیل و عدالت در حوزه سلامت را بیش از پیش محقق کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به شکل‌گیری نهضت سلامت در استان ادامه داد: این نهضت تاکنون منجر به تجهیز مراکز درمانی، تأمین آمبولانس‌ها و ارتقای زیرساخت‌های حوزه سلامت شده و استقرار این دستگاه پرتودرمانی نیز در همین راستا یک حرکت ارزشمند و نقطه آغاز تجهیز بیمارستان‌های استان به فناوری‌های نوین است.

استاندار هرمزگان همچنین به راه‌اندازی بخش دیالیز بیمارستان کودکان در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز یکی از نیازهای ضروری استان است و تکمیل آن نویدبخش خدمات بهتر به نوزادان و کودکان خواهد بود.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، یک دستگاه شتاب‌دهنده خطی مولتی انرژی، دستگاه UPS و تجهیزات تخصصی طراحی درمان و رادیوتراپی به مرکز پرتودرمانی امید در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس منتقل و راه‌اندازی خواهد شد این اقدام با هدف افزایش سطح دسترسی بیماران به خدمات پرتودرمانی و ارائه خدمات استاندارد به بیماران استان و سایر مراجعان انجام می‌شود.

