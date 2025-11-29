آغاز اکران «آن دیگری» از ۱۲ آذر در سینماهای «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیهکنندگی سید محسن جاهد از چهارشنبه ۱۲ آذر در سینماهای گروه «هنر و تجربه» اکران میشود.
«آن دیگری» روایت جوانی است که در کشاکش میان خواستههای شخصی و فشارهای اجتماعی، به دنبال یافتن هویتی تازه است. او در مسیر انتخابی بزرگ، با خانواده و جامعه وارد جدالی پرچالش میشود؛ سفری پر از ترس، امید و تضاد که در نهایت به کشف معنای آزادی و خودِ واقعیاش میانجامد.
امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آل آقا، کسری ذوالفقاری، رضا محمودی، مجتبی ترکمن، صبا عبدالمالکی و نسیم ادبی از جمله بازیگران این فیلم هستند.
در آستانه اکران فیلم آن دیگری، پوستر این فیلم که توسط علی ربیع مقدم طراحی شده رونمایی و منتشر شد.
فیلم «آن دیگری» در جشنواره مختلف جهانی بهنمایشدرآمده و در سینماهای کشور فرانسه نیز اکران شده بود.
مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه این فیلم با حضور عوامل، هنرمندان و مخاطبان روز چهارشنبه ۱۲ آذر در پردیس سینمایی چارسو برگزار میشود.
عوامل فیلم سینمایی آن دیگری عبارتاند از: تهیهکننده: سید محسن جاهد، کارگردان: امیر توکلی، مجری طرح: پلتفرم ایده نما، مشاور پروژه: امیر صیدآبادی، نویسنده: پارسا (رحمتالله) حسینی، مدیر تولید: علی جاهد، دستیار یک: سجاد نوبهاری، مدیر برنامهریزی: مژگان طباطبایی (با تشکر از امید همتی)، مدیر فیلمبرداری: مهدی افشار، صدابردار: سیروس عابدینی، آهنگساز: وحید مهراد، طراح صحنه و لباس: منصور بستانی، هدی منصور فلاح، تدوین: امیررضا پورعباس، اصلاح رنگ و نور: امیر ترکمن، طراح پوستر: علیرضا ربیع مقدم، فیلمبردار و تدوین پشتصحنه و ساخت تیزر: حمید بازاری، سرپرست هماهنگی و مدیر تبلیغات: محمد سعیدی.
نظر شما